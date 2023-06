Filiera aerospace: alle aziende serve un supporto personalizzato e specifico

Un settore centrale nelle scelte strategiche delle principali potenze geopolitiche mondiali e, sempre di più, anche nelle scelte dei portafogli degli asset manager.

Per quanto riguarda l'Italia, il valore del mercato dell'aerospazio e della difesa nel 2019 è stato di circa 10,4 miliardi di euro, come riportato dal rapporto ASI-AIPAS 2020.

Questo valore include le attività di ricerca e sviluppo, la produzione di componenti e sistemi, le attività di manutenzione e assistenza tecnica e le attività di servizio.



Nel panorama internazionale, l'Italia mantiene un ruolo di primo piano soprattutto nell'ambito dell'Osservazione della Terra, anche grazie alla realizzazione dei nuovi satelliti Sentinel del programma europeo Copernicus. A questi si aggiungerà la futura costellazione italiana Iride, che diventerà il più importante programma spaziale satellitare europeo di Osservazione della Terra a bassa quota.

Analizzando gli investimenti nel settore dello spazio dei singoli Paesi in relazione al Pil, l'Italia si colloca al sesto posto al mondo, dopo Russia, Usa, Francia, India e Germania, e al terzo in Europa.

Con 589,9 milioni di euro, l'Italia nel 2021 è il terzo contribuente all'ESA, l'agenzia spaziale europea, dopo Francia (1065,8 milioni) e Germania (968,6).

Circa 144 imprese italiane operano del segmento "downstream" (soprattutto PMI, localizzate per il 40% al Nord, per il 40% al Centro e per il 20% al Sud e nelle isole), che offrono soluzioni e servizi di Digital Innovation basati su tecnologie e dati satellitari per applicazioni nei più svariati settori, come agricoltura e pesca, energia, edilizia e infrastrutture, assicurazioni e ambiente.



"L'Italia è culla di cultura e tradizione dell'osservazione spaziale - spiega Sannini - e territori come il Veneto e il Piemonte rappresentano una eccellenza nell'eccellenza.

In Veneto operano più di 51 aziende aggregate in una Rete Innovativa Regionale (RIR) con un fatturato aggregato di più di un miliardo di euro e molte opportunità legate all'economia dello spazio.

Opportunità che vanno da aziende che possono diventare oggetto di investimento, per accelerare la crescita, all'insediamento di nuove realtà tecnologiche ed industriali magari provenienti dall'estero, oltre che permettere l'inserimento nel settore spaziale a soggetti che si occupino di altre tematiche in maniera solida e con forza patrimoniale.

Sicuramente è necessario che gli investimenti ed i fondi vengano diretti al meglio, con alla base un progetto di ecosistema ed una politica territoriale con strategia attrattiva.



Alle aziende di questo settore serve, inoltre, un supporto personalizzato e specifico per le loro esigenze, il che si traduce in esperienza da parte del promotore del fondo e in competenza verticale".

E se il presente è roseo, il futuro promette altrettanto bene: tra il 2021 e il 2027 il bilancio complessivo dell'Europa destinato alla Space economy è di 14,8 miliardi di euro, la somma più alta mai stanziata dalla Unione Europea per lo Spazio.