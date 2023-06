Il pay-by-link porta all'efficienza circolare

Stiamo vedendo con soddisfazione il favore che la soluzione incontra e che i prestatori di servizi di pagamento hanno integrato e compreso la validità della soluzione.

E la promuoviamo il più possibile.

Pagamenti e impatto ambientale: una scelta più green è possibile?

A me pare che oggi ci sia un po' di inflazione, non solo quella che ci attanaglia tutti i giorni, ma nei termini in cui si voglia a tutti i costi connotare qualsiasi atto che facciamo con un beneficio "green".



Premetto che per formazione e cultura son assolutamente impegnato in tutte le varie forme, anche nella mia vita privata, che possano in qualche modo favorire la salvaguardia del pianeta.

Io credo che quando parliamo di pagamenti quello che l'importante è vedere che in tutta l'innovazione tecnologica si cerchi in qualche modo di creare quella chi io chiamo un'efficienza circolare.

Questo significa il poter disporre di un unico strumento - può essere lo smartphone - per fare determinati pagamenti.

Recentemente abbiamo visto lamentele o critiche relative ai costi per le tecnologie, come i POS nei vari punti vendita.

Se possiamo spendere una parola nei confronti di MyBank dobbiamo dire che nella nostra proposizione noi non stiamo moltiplicando le tecnologie, ma ci basiamo su quelle che ci sono e sull'evoluzione che esse comportano: posso fare con il cellulare un'operazione di MyBank senza aver bisogno di un POS.



E' questo l'aspetto che va considerato.

Teniamo poi conto che soluzioni come le nostre, secondo ciò le imprese che le utilizzano ci indicano, facilitano molto l'efficienza a livello di back office, quindi gli uffici amministrativi, e questo riduce l'utilizzo di carta, dei tempi impiegati per lavorare, l'impegno delle macchine per far quel tipo di attività.

Quindi tutto questo è ciò che io intendo come efficienza circolare.

MyBank è un facilitatore di questa condizione.