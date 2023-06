A Milano la nona edizione di Utility Day

E poi, a quali condizioni la situazione contingente può e deve essere un catalizzatore per raggiungere un futuro energetico più pulito e sicuro. L'Energy Executive Summit di Utility Day è un'opportunità di confronto esclusivo tra gli Executive di Produzione, Vendita e Distribuzione di Energia e Gas per ridefinire l'agenda verso il Net Zero e condividere leve, strategie, soluzioni e azioni utili in vista degli obiettivi della Transizione Energetica.

Oltre 70 Amministratori Delegati delle Società di Produzione, Vendita e Distribuzione di EE e Gas si riuniscono per discutere sui temi più attuali, a partire dalle politiche climatiche, energetiche e industriali attese per garantire la sicurezza energetica del nostro Paese e dagli scenari di trasformazione del sistema energetico nei prossimi mesi e anni per assicurare la disponibilità di energia rinnovabile.



Si confronteranno anche in merito alle azioni efficaci per accelerare la decarbonizzazione e a come deve cambiare il mix energetico, gli investimenti strategici su cui puntare e quali saranno i tempi di ritorno dei "green investment".

Come devono evolvere i modelli di business nel nuovo contesto competitivo del mercato energetico e come devono essere adattate le competenze per sostenerli, quali sono i possibili percorsi tecnologici su cui investire, ma anche in che misura le collaborazioni internazionali e le partnership rappresentano un elemento essenziale delle strategie industriali sono altri temi strategici che verranno affrontati.

