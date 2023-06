OmnicanalitÃ : il 62,6% degli italiani acquista sia online sia nei negozi fisici

In fondo alla classifica i prodotti per il giardinaggio e il fai da te (25%).

I consumatori Italiani prediligono i marketplace

Dal report emerge che in Italia, il 68,4% dei consumatori effettua oltre il 30% dei propri acquisti online.

Nel complesso, i marketplace sono il canale più popolare per acquistare online e l'Italia è il Paese in cui i marketplace sono i più popolari: il 79% dei consumatori italiani, infatti, preferisce acquistare sui marketplace tradizionali (eBay, Amazon, Etsy) contro il 9,6% che preferisce il sito web di un brand e il 7,4% che preferisce l'app mobile di un brand.



Il social commerce, poi, è un settore in crescita che offre molte opportunità ma al momento solo il 3,6% dei consumatori lo considera il proprio canale preferito.

"I consumatori stanno diventando sempre più esigenti e cercano la flessibilità di poter acquistare dove e come preferiscono, a seconda delle loro necessità e del tipo di prodotto che intendono acquistare.

Ciò rappresenta una grande sfida per le aziende, che devono offrire un'esperienza d'acquisto omnicanale e integrare le loro attività di vendita online e offline per soddisfare le aspettative dei consumatori", afferma Noelia Lázaro, direttrice Marketing di Packlink.

I rivenditori online stanno investendo nei canali digitali preferiti dai consumatori

Dallo studio emerge che la maggior parte dei commercianti vende sul proprio sito web e sui marketplace. Il 44% degli e-retailer italiani infatti ha dichiarato di vendere online i propri prodotti direttamente sui propri siti, e ben il 68,4% preferisce i marketplace - il secondo dato più alto in Europa, dopo la Germania (75,9%).



Solo il 2,7% degli eCommerce italiani ha affermato di vendere tramite la propria applicazione, valore piuttosto basso considerando che il 7,4% dei consumatori italiani identifica questa opzione come il proprio canale di acquisto preferito.

Sorprendentemente, poi, il 23,9% dei commercianti investe nella vendita tramite i social media, forse precorrendo i tempi rispetto alle attuali preferenze dei consumatori.

"Mentre alcuni consumatori italiani sembrano ancora affidarsi agli acquisti fisici, a predominare è una forte tendenza all'omnichannel.

Non si tratta più solo di bilanciare presenze fisiche e online, ma anche di individuare e moltiplicare i punti di contatto online in base alle abitudini di consumo.

Nel 2023 i marketplace rappresentano un canale essenziale se si vuole raggiungere un target italiano o europeo.

Diventa quindi urgente per i rivenditori investire in questo tipo di canale se vogliono rimanere competitivi nei prossimi mesi", conclude Lázaro.