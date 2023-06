Le aziende italiane non stanno cogliendo le opportunitÃ  dell'hybrid working

Lo studio è stato condotto su un campione di 1.000 lavoratori e 250 decision maker in tutta Italia e i risultati sono stati successivamente analizzati da CEBR (Centre for Economics and Business Research).

Secondo i business leader italiani, in un contesto ibrido la produttività delle persone aumenta in media del 3% e questo equivale a 5 miliardi di euro aggiuntivi per l'economia italiana, rispetto a quanto avveniva con le modalità di lavoro pre-pandemia.

Questa crescita - che risulta dall'incremento dei livelli di produttività, associati a una maggiore soddisfazione dei dipendenti, e alla riduzione dei tempi di viaggio tra casa e ufficio - non si sta tuttavia realizzando, in quanto meno della metà delle imprese (45%) garantisce ai propri dipendenti la possibilità di lavorare in modalità ibrida. Ignorando il potenziale aumento di produttività associato all'hybrid working, le aziende rischiano di ostacolare la propria crescita futura.

Trattenere i talenti con modelli lavorativi smart

Inoltre, i vantaggi in termini di coinvolgimento e soddisfazione delle persone derivanti dalla possibilità di lavorare in maniera flessibile e di gestire meglio il worklife balance sono evidenti.