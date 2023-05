SocietÃ  Benefit: beneficio comune e valutazione d'impatto

La nostra ricerca può essere utile tanto per chi vuole intraprendere questo percorso dall'inizio offrendo spunti e semplificazioni, quanto per chi già ha fatto la trasformazione a Società benefit e vuole capire meglio la direzione da prendere con la consapevolezza di non essere soli in questo percorso, ma di avere tante altre realtà con cui confrontarsi e condividere la strada".

"Le Società Benefit sono nate 7 anni fa e, sebbene il loro numero sia cresciuto enormemente giungendo alla soglia delle 3 mila imprese in tutto il territorio italiano, occorre ora lavorare per rafforzare ed evolvere il loro "assetto" mettendo a sistema l'esperienza che si fonda sul duplice scopo nel perseguire, oltre al profitto, finalità di beneficio comune", ha dichiarato Mauro Del Barba, Presidente di Assobenefit.

"Uno strumento come quello presentato può diventare un utile riferimento per tutte le Società Benefit, e non solo, per contribuire a dare ulteriore solidità e identità a questa innovazione e portare avanti un'idea più concreta di beneficio comune e di impatto, a cui ispirarsi".



Vediamo i risultati principali della ricerca.

I 5 profili delle società benefit

Grazie all'esperienza maturata negli ultimi anni e alla mappatura e suddivisione in cluster delle finalità di beneficio comune, sono stati delineati 5 profili per le SB:

1 - Committed to sustainability

- Imprese che rendono vincolante e strategico l'impegno per la Sostenibilità per ridurre gli impatti negativi e massimizzare gli impatti positivi.

2 - Change Maker

- Aziende che intendono risolvere in ottica sostenibile un problema di sostenibilità legato al core business o alla industry.

3 - Impact driven

- La loro esistenza è vincolata a una missione molto specifica, in risposta a un problema sociale o ambientale,

4 - Business with purpose

- L'impresa è concepita come strumento per creare valore condiviso attraverso il suo core business.



5 - Impact Booster

- Il Beneficio Comune di queste aziende sta nell'amplificazione dell'impatto positivo (o riduzione di quello negativo) di altre imprese.

Dettagli sui risultati della divisione nei 5 profili

Circa 1/3 sono aziende che vivono il loro essere Società Benefit con un approccio ampio alla sostenibilità (38% Committed to sustainability).

1/3 di aziende che integrano la loro ricerca di creazione di valore nel business (33% Business with purpose).

Circa 1/3 aziende che legano in modo più saldo la loro creazione di valore al concetto di impatto, alcuni per perseguire una missione precisa di creazione di valore (9% impact driven), alcune per risolvere problemi legati al business o alla industry (8% change maker) e altri che vogliono generare impatto facilitando le altre realtà a farlo (12% impact booster).



Considerazioni qualitative - esito del 1° focus

1 - La Società Benefit è un contenitore inclusivo

- Non esiste un solo modo di intendere il Beneficio Comune.

- Ciò che identifica le Società Benefit è fare dell'impatto uno scopo, ciò che le differenzia è l'approccio al concetto di impatto.

2 - La SB è (potenzialmente) per tutti

- Non si tratta di pochi eroi che hanno la missione di salvare il mondo (29%), ma di imprese di qualsiasi settore e dimensione che scelgono di fare impresa per generare valore condiviso.

3 - Diversi approcci e dimensioni, diversi modelli di valutazione

- E' possibile misurare oggetti (così) diversi (solo) con strumenti standard?

- La sfida è riconoscere, misurare e valutare la specificità del proprio impatto (ciò su cui si è fatta una specifica promessa agli stakeholder).

Le relazioni di impatto

Dall'analisi delle Relazioni di impatto, è emerso che:



- Solo il 36% delle Società Benefit utilizza le Finalità di Beneficio come chiave di lettura delle attività svolte e dell'impatto generato nell'anno.

- Oltre la metà (56%) delle Società Benefit si limita a rendicontare le attività svolte, non l'impatto generato.

- Il 30% coinvolge gli stakeholder nella valutazione.

- L'87% si dà Obiettivi di miglioramento per l'anno seguente.

- 37% delle grandi Società Benefit integra il Bilancio di Sostenibilità e Relazione di impatto.

Considerazioni qualitative - esito del 2° focus

1 - Rispetto al beneficio comune

- Rilevanza nel reporting inferiore rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare.

- Da migliorare la «misurazione»: pochi indicatori e poco coinvolgimento degli stakeholder.

- Osservazione dell'impatto molto poco presente.

2 - Rispetto agli obiettivi

- Per una valutazione consapevole, utile definire indicatori per gli obiettivi.



3 - Sulla rendicontazione di sostenibilità

- In vista delle evoluzioni normative, indispensabile definire un approccio base alla rendicontazione, in grado di integrare i diversi strumenti di reporting.