Roberto Liscia (Netcomm): l'evoluzione del commercio integra processi e omnicanalitÃ 

Però quest'anno, dalla rilevazione che abbiamo fatto proprio 15 giorni fa per il Netcomm Forum, sembra che il numero di acquirenti quest'anno non cresca perché sono cresciuti moltissimo durante il periodo pandemico, quindi c'è un momento di stasi.

C'è un secondo elemento che riguarda gli acquisti di prodotti.

È evidente che durante il periodo pandemico c'è stata una fortissima crescita di acquisti di prodotti per la salute e farmaceutici, ma anche alimentari.

E dopo, da un lato, finita la pandemia, c'è stato un ritorno all'acquisto fisico da parte di molti che erano un pochettino costretti a non avere alternative.

Dall'altro, in questo periodo, quindi, vediamo una certa stasi.

Una crescita ancora sui prodotti, però molto derivante dall'aumento dei prezzi dell'inflazione e poco crescita sui volumi, mentre vediamo evidentemente una fortissima crescita sui prodotti turistici, quindi alberghi, viaggi piuttosto che biglietteria del treno, perché ha ripreso moltissimo alla mobilità sia per lavoro che per turismo.

Una fase storica interessante.

Dobbiamo considerare che questi fenomeni, di turbolenza pre e post pandemica nonché le value chain in evoluzione, in realtà stanno creando un nuovo assestamento che va in una direzione abbastanza interessante.