Innovazione: i quattro temi piÃ¹ promettenti

Questo modello di apprendimento linguistico può creare efficienze nei settori della programmazione, della scienza, della produttività, della finanza, della legge e dell'istruzione, solo per citarne alcuni.

L'IA linguistica può trasformare l'inglese in codici Java per migliorare la produttività del software, o addirittura trasformare il testo in video o modelli 3D.

Il chatbot viene integrato nelle piattaforme di comunicazione aziendale per un'assistenza più avanzata, e intravediamo opportunità per monetizzare su questa tecnologia.

Perché è importante: fungendo da "copilota", quest'ultima generazione di IA sta incrementando la produttività per molte funzioni, oltre ad aprire nuovi sbocchi creativi.

La produttività è una forza economica trainante e l'IA può svolgere un ruolo significativo.

Ciò detto, quando l'hype segna il picco dobbiamo prepararci all'inevitabile fase di razionalizzazione.



Siamo quindi entusiasti, ma ci sforziamo di individuare modelli di business in grado di monetizzare efficacemente questa nuova tecnologia.

La fusione con laser segna un traguardo scientifico

Gli scienziati del National Ignition Facility, con sede negli Stati Uniti, hanno raggiunto un nuovo traguardo storico nel campo dell'energia da fusione, ottenendo più energia di quella consumata nel processo.

La reazione è stata innescata concentrando 192 raggi laser su una capsula di combustibile delle dimensioni di un granello di pepe.

La fusione, la reazione nucleare che avviene all'interno del sole, è alimentata dall'idrogeno e non produce scarti radioattivi.

È certamente una prodezza ingegneristica a cui i ricercatori aspiravano da sette decenni, ma siamo ancora lontani dal saper sfruttare questa energia per alimentare le nostre case.



Ciononostante, il governo e gli investitori privati stanno collaborando - e le società private che si occupano di fusione hanno raccolto finora oltre 4,8 miliardi di dollari - nella speranza che una svolta possa risolvere le sfide tecniche.

Perché è importante: siamo nel mezzo di una trasformazione energetica senza precedenti che cambierà il modo in cui produciamo, distribuiamo e utilizziamo l'energia.

La promessa di un'energia abbondante, scalabile e a basso costo - e l'impatto dirompente che potrebbe avere su molti settori dell'economia - continua a spingere l'innovazione nelle fonti energetiche prive di carbonio, comprese quelle che un tempo sembravano fantascienza.

L'agricoltura beneficia della rivoluzione delle macchine intelligenti

Una nuova macchina agricola high-tech utilizza sensori e macchinari robotizzati per rilasciare raffiche temporizzate di fertilizzante che rivestono i singoli semi.



Il processo può ridurre del 60% l'uso di fertilizzanti chimici e impedire alle erbacce di crescere nello spazio fertilizzato tra i semi.

Il deflusso dei fertilizzanti inquina i fiumi, provoca la crescita eccessiva di alghe indesiderate e uccide la vita marina, provocando ampie "zone morte" acquatiche.

L'uso efficiente dei fertilizzanti con la tecnologia robotizzata riduce i costi e le spese e questi effetti negativi a valle.

Altre innovazioni includono trattori completamente autonomi controllati da un telefono, robot con sensori e reti neurali migliorati che identificano e raccolgono frutta e verdura mature, sensori che tengono traccia dell'umidità del suolo e della salute del bestiame nei pascoli delimitati da "recinti virtuali" e sorvoli con droni per monitorare le colture.

Perché è importante: la robotica e l'apprendimento automatico (ML) stanno rapidamente diventando più sofisticati e agili.



Anche l'agricoltura beneficerà dell'innovazione nel mondo digitale, grazie alla realizzazione di applicazioni per processi ripetitivi che coprono enormi quantità di terreno nel mondo fisico.

La ricerca sulla longevità apre scenari promettenti

È stato inoltre dimostrato che il farmaco rapamicina, prescritto per prevenire il rigetto degli organi dopo un trapianto, aumenta l'aspettativa di vita dei topi fino al 60%.

I topi hanno anche ricevuto i geni per un enzima che compone i telomeri e che ha avuto effetti sorprendenti di allungamento della vita, aumentando la tolleranza al glucosio e le prestazioni fisiche e bloccando la perdita di peso e di pelo.

La riprogrammazione epigenetica è stata utilizzata per ricostruire i nervi ottici danneggiati nei topi, per farli invecchiare più velocemente e per accelerare l'invecchiamento in un singolo organo.



Perché è importante: se il 20° secolo era incentrato sulla prevenzione della morte prematura, il XXI secolo potrebbe essere ricordato per l'effettivo allungamento della vita.

Fare progressi sostanziali nel rallentare l'invecchiamento e le malattie legate all'età è il traguardo più ambito della medicina.

La comprensione dei processi biochimici che accelerano e rallentano l'invecchiamento può aprire nuove frontiere a livello microscopico per affrontare le malattie.

Matthew Moberg, Portfolio Manager, Franklin Equity Group