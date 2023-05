Punto di svolta nell'adozione dell'Intelligenza Artificiale

Le applicazioni attuali si concentrano sul potenziamento del lavoro creativo.

Le applicazioni basate sul testo, come ChatGPT, possono scrivere saggi, eseguire il debug di programmi informatici, creare battute originali e risolvere problemi matematici.

Le applicazioni basate sulle immagini possono creare grafica e opere d'arte da input testuali.

I futuri usi commerciali dell'IA generativa potrebbero essere molto più sofisticati.

Ha il potenziale per "inventare" nuovi progetti di farmaci, materiali e chip di semiconduttori analizzando e sfruttando aspetti particolari di grandi volumi di dati che potrebbero sfuggire all'uomo.



In definitiva, l'IA generativa dovrebbe portare a una maggiore produttività; la tecnologia potrebbe contribuire ad automatizzare i processi e a ridurre la necessità di manodopera umana.

Così come la robotica ha automatizzato il lavoro manuale nelle fabbriche, l'IA generativa potrebbe avere un impatto profondo sui settori legale, marketing, bancario, pubblicitario e dei media.

Svantaggi e rischi

Essendo nelle prime fasi di sviluppo, potrebbe essere necessario del tempo prima che i benefici finanziari si concretizzino per le aziende che cercano di monetizzare l'utilizzo dell'IA generativa.

La maggior parte dei prodotti deve ancora essere lanciata a livello commerciale e la corsa al lancio di queste applicazioni potrebbe richiedere investimenti significativi in R&S e in hardware.

La natura simile a una "scatola nera" degli algoritmi di IA generativa - in cui i modelli vengono addestrati su grandi volumi di dati per produrre nuovi contenuti - può portare a problemi legali e di copyright.



Questi modelli di IA non attribuiscono generalmente le fonti ai loro contenuti e possono talvolta fornire risposte non corrette o parziali.

Con il potenziale per diventare competitiva con l'uomo in compiti generali, la tecnologia dovrà inevitabilmente affrontare controlli e normative.

Le questioni possono essere politicizzate e le aziende che hanno investito risorse nello sviluppo di strumenti di IA generativa rischiano di veder svalutare i loro investimenti.

Chi ne trae beneficio

Tra le tre principali categorie di aziende tecnologiche che possono trarre vantaggio dall'adozione dell'IA generativa, le aziende di semiconduttori potrebbero essere le prime a registrare un impatto finanziario positivo, mentre le aziende di software aziendale e di infrastrutture di cloud computing potrebbero beneficiarne nel tempo.

L'esigenza di hardware computazionale avanzato per guidare i modelli di IA potrebbe generare una domanda strutturale per i semiconduttori.



I leader nella progettazione di chip, nelle reti, nella produzione di chip logici e di memoria e nelle attrezzature per la produzione di semiconduttori ne trarranno vantaggio.

Anche le aziende di software che hanno una chiara leadership tecnologica, accesso ai dati ospitati nel cloud e che sono prossime alla commercializzazione dei loro prodotti di IA generativa possono raccogliere i primi frutti.

Ne sono un esempio i motori di ricerca e i software per la creazione di contenuti e la progettazione.

Le grandi piattaforme con applicazioni basate sul cloud avranno un vantaggio competitivo in quanto hanno accesso a enormi volumi di dati per addestrare e migliorare i loro algoritmi di IA.

Dovrebbero essere in grado di guadagnare quote di mercato e vendere un maggior numero di pacchetti premium che includono funzioni di IA generativa.

Man mano che le applicazioni di IA generativa diventano più presenti e pervasive in tutti i settori, dovrebbero aumentare anche l'adozione e l'utilizzo del cloud computing.



I fornitori di servizi di cloud computing possono trarre vantaggio da questa situazione sviluppando e ospitando strumenti di IA per le piccole aziende che non hanno le risorse per gestire i propri modelli di IA generativa.

Dimitri Kallianiotis, Investment Specialist e Vey-Sern Ling, Senior Equity Advisor di UBP