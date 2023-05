Lo stress del sistema agroalimentare crea innovazione e opportunitÃ  per gli investitori

L'analisi di PGIM mostra che questa tendenza, insieme alla convergenza delle diete a livello globale, sta trasformando il sistema alimentare e ridefinendo come e cosa mangiamo oggi e nel prossimo decennio.

Con l'accelerazione dell'impatto negativo del cambiamento climatico sulla produzione alimentare, la tecnologia e l'innovazione saranno fondamentali per trovare nuovi modi di coltivare e produrre cibo per affrontare queste sfide.

"Dal produttore al consumatore, il nostro sistema alimentare globale è vasto, complesso, inefficiente e sempre meno adatto allo scopo", afferma Shehriyar Antia, Head of thematic research di PGIM.



"Non c'è dubbio che il sistema alimentare sia alle prime fasi di una trasformazione generazionale.

Dovrà diventare più produttivo e più sostenibile per superare la miriade di sfide che deve affrontare.

Gli investitori alla ricerca della prossima tendenza alimentare faranno meglio a concentrarsi sull'innovazione che si sta verificando lungo tutta la filiera alimentare, dall'agronomia e le macchine agricole ai progressi nel packaging, nella logistica e persino nell'agricoltura alternativa".

Cambiamenti demografici e delle preferenze offrono ghiotte opportunità

Queste dinamiche in evoluzione determineranno una crescita in settori chiave del sistema alimentare:

- I magazzini refrigerati diventano un'interessante opportunità: con l'aumento della richiesta di alimenti freschi da parte dei consumatori e la consegna di generi alimentari online, le aziende che forniscono sia magazzini refrigerati che trasporti a lungo raggio possono essere particolarmente interessanti.



- Il packaging offre flussi di cassa indipendentemente dalle mode alimentari: Gli operatori consolidati nel settore del packaging alimentare costituiscono un modo per trarre vantaggio dal mercato in crescita dei cibi pronti, senza dipendere dalla volatilità del comportamento dei consumatori.

I grandi operatori possono finanziare le innovazioni, sono più resistenti alle recessioni e hanno una base di clienti solida.

- I produttori di carne offrono un'opportunità di investimento contrarian a livello globale: Mentre le carni di origine vegetale e quelle coltivate in laboratorio dominano i titoli dei giornali, la domanda di carni alternative è in calo.

Nel frattempo, la domanda globale di proteine di origine animale è destinata a crescere del 14% entro il 2030.

- Cibi pronti e sicurezza alimentare favoriscono le opportunità nei mercati emergenti: Le aziende dell'America Latina e dell'Asia continueranno a crescere grazie al passaggio ai cibi pronti e alle diete "occidentali".



Gli investitori dovrebbero ricercare società locali che offrano un'esposizione ai prodotti alimentari e alle bevande di base, con una forte fedeltà al marchio e una vasta esperienza nella logistica.

Innovazione e tecnologia migliorano la produttività e la sostenibilità

La sicurezza alimentare, la sostenibilità del sistema alimentare globale e l'inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari sono tutti fattori importanti per gli investitori.

Le tendenze principali includono:

- L'AgTech sta promuovendo una produzione alimentare più intelligente e sostenibile nelle piccole aziende agricole.

Dispositivi intelligenti, sensori e applicazioni mobili possono migliorare l'efficienza, la redditività e la sostenibilità delle piccole aziende agricole.

Nel frattempo, l'agricoltura di precisione - che si basa sull'intelligenza artificiale e sull'analisi di dati proprietari - sta facendo lo stesso per le aziende agricole industriali su larga scala.



- L'agronomia e gli additivi per mangimi aumentano la produttività e la sostenibilità.

I leader mondiali nel settore agrario offrono soluzioni concrete e scalabili per incrementare la sostenibilità e migliorare la produttività.

Il miglioramento della produttività agricola e la riduzione delle emissioni di gas serra sono fondamentali per un sistema alimentare più forte e sostenibile.

- Il debito e compartecipazione in terreni agricoli offrono un'esposizione unica e un investimento interessante.

L'esposizione a terreni agricoli da parte di investitori istituzionali è in crescita, ma è ancora in fase nascente: solo il 3% circa dei terreni agricoli statunitensi è di proprietà di capitali istituzionali.

Le attività agricole dirette e i contratti di affitto possono rappresentare una fonte di reddito costante per gli investitori, mentre l'aumento della produttività può favorire l'apprezzamento del capitale.



- Carne sintetica, "più fumo che arrosto".

Sebbene la carne sintetica abbia attratto più di 1 miliardo di dollari in venture capital, il mercato è altamente frammentato e non economicamente sostenibile, con poca visibilità su quali player potrebbero emergere come vincitori.

È probabile che questo segmento veda un consolidamento significativo nei prossimi anni.

"La trasformazione del sistema alimentare in questa fase è molto simile a quella vissuta dieci anni fa dal settore dell'energia e ci troviamo nel bel mezzo di una fase di rivoluzione", afferma Jakob Wilhelmus, Director of thematic research di PGIM.

"Gli investitori possono trarre vantaggio da questa situazione identificando le aziende che stanno realmente migliorando la produttività e la sostenibilità lungo la filiera alimentare, rispetto a quelle che non si stanno adattando e che saranno più vulnerabili alle complesse sfide future".