Immobiliare: perchÃ¨ Ã¨ il momento di investire pensando alla neweconomy

Da un punto di vista macroeconomico, la notizia più importante è la transizione al 5G.

Questo "aggiornamento" richiederà molte più antenne e punti di servizio.

Attualmente il 5G è in fase di realizzazione e, nei prossimi tre anni, si prevede che i vettori statunitensi (e quelli globali) spenderanno una quantità record di denaro per la realizzazione delle proprie reti.

Tale livello di investimento andrà direttamente a vantaggio dei proprietari delle torri di trasmissione; ogni volta che un'azienda colloca un'altra antenna sopra un'antenna esistente, genera un pagamento per il proprietario del ripetitore sottostante.

Possiamo quindi constatare che esiste una domanda forte, guidata dalla macrotendenza prodotta dall'aumento dell'uso che compiamo dei telefoni cellulari.

Modernizzare la catena di approvvigionamento globale

L'eCommerce è cresciuto in modo esponenziale, ulteriormente alimentato dalla pandemia causata dal COVID-19 che ha accelerato il monumentale passaggio dalla vendita al dettaglio nei negozi tradizionali agli acquisti online.



L'aumento della domanda nel settore dell'eCommerce sta favorendo la richiesta di soluzioni logistiche per stoccare, elaborare e distribuire i prodotti di consumo.

Non solo, è anche necessario che l'edificio sia vicino ai consumatori: quando le persone effettuano un ordine sul telefono, si aspettano che il prodotto arrivi nel giro di poche ore, non di settimane.

Tuttavia, come sappiamo, vicino alle città che ospitano grandi popolazioni di consumatori "amanti degli acquisti" spesso non si trovano grandi superfici libere.

Le aziende di e-commerce non hanno molta scelta se non quella di utilizzare queste preziose strutture.

Infatti, in molti mercati non esiste un canone fisso per affittare questo tipo di asset.

I potenziali affittuari vengono letteralmente messi in una stanza e viene chiesto loro di fare un'offerta per lo spazio.

Si tratta di una dinamica piuttosto unica, che non si vede molto nel settore immobiliare tradizionale.

Perché questo è il momento giusto per il settore immobiliare della new economy?

Dagli esempi sopra riportati emerge chiaramente quanto sia elevata la domanda di questo tipo di immobili.



Ma che dire dell'offerta e, soprattutto, della valutazione? In virtù delle recenti variazioni dei tassi d'interesse e dell'impatto immediato sui mercati pubblici e sulla loro rivalutazione di tutti gli immobili, abbiamo un'opportunità potenzialmente unica in quanto le valutazioni si sono abbassate, e di molto.

Osservando la posizione odierna dei multipli si può notare che, in tutti i casi, essi si trovano all'estremità inferiore del loro intervallo storico e ben al di sotto della media degli ultimi tre anni.

Quindi, dal punto di vista della rivalutazione, questo è potenzialmente un buon momento per entrare in questi settori nei mercati pubblici, perché tale rivalutazione è già avvenuta.

Chris Gannatti, Global Head of Research, WisdomTree