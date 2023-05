Sportradar: le entrate del primo trimestre raggiungono i 207,6 milioni di euro

Stiamo anche dimostrando la leva operativa mentre continuiamo a concentrarci sulla disciplina dei costi in tutta l'organizzazione e investiamo con prudenza per far crescere la nostra linea superiore.

Siamo fiduciosi che la nostra continua innovazione di prodotto nell'intelligenza artificiale e nella visione artificiale ci consentirà di rimanere leader di mercato e aumentare il valore per gli azionisti per i nostri investitori".

Guardando al futuro, Sportradar prevede che le sue entrate per l'anno finanziario 2023 saranno comprese tra 902 e 920 milioni di euro, il che rappresenterebbe una crescita su base annua compresa tra il 24% e il 26%.

L'Ebitda rettificato dovrebbe oscillare tra 157 milioni e 167 milioni di euro, una crescita dal 25% al 33% rispetto allo scorso anno.

Sportradar ha recentemente rinnovato il suo accordo con La società ha anche ampliato la portata della sua piattaforma di prestazioni di marketing multicanale, ad:s, concordando un accordo con Snap Inc. , il proprietario dell'app di messaggistica visiva Snapchat.



A marzo, Sportradar ha firmato un accordo globale di sei anni sui dati e sui diritti di streaming delle scommesse con l'ATP Tour, sostituendo la rivale IMG Arena nel ruolo.