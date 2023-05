Gli investitori si allontanano dal rischio

Con un "flight to quality", spostano il capitale da obbligazioni rischiose con rendimenti alti, a titoli di Stato e obbligazioni investment grade.

Diminuiscono gli investimenti nei settori ciclici, e aumentano quelli nei settori difensivi come la sanità e i servizi pubblici.

Lo sviluppo di questo processo dipenderà in gran parte dall'inflazione.

I dati di aprile mostrano un'inflazione al 4,9%, la più bassa in due anni, che però rimane a livelli troppo elevati.

I mercati si aspettano un taglio dei tassi d'interesse, ma la Federal Reserve ha annunciato che non succederà.

La moderata credibilità della Fed crea incertezza, ostacolando i mercati.

Se l'inflazione continuerà ad essere elevata, altri rialzi potrebbero causare una recessione.

Un rialzo, o l'effetto dei rialzi precedenti senza un conseguente abbassamento dei tassi, potrebbe causare problemi alle banche regionali, che non si sono riprese dai crolli di marzo.