Cresce la domanda di consulenza per fronteggiare l'incertezza del mercato

Secondo Giovanni Andrea Incarnato, EY Italy wealth & asset management sector leader, "a fronte di situazioni di mercato sempre più complesse, si presenta l'opportunità per gli operatori di rafforzare il proprio ruolo di guida degli investitori per il raggiungimento dei loro obiettivi di vita e finanziari.

Considerata l'eterogeneità dei bisogni e delle preferenze di modello di servizio fra tutte le generazioni, la piena comprensione dei dogmi e dei valori dei clienti è passaggio fondamentale per incrementarne la soddisfazione e la fiducia, oltre che la percezione del valore generato".



La richiesta di consulenza cresce

L'87% degli investitori italiani (contro il 79% a livello europeo) ha cambiato il proprio approccio all'investimento in risposta alla diminuzione del valore del proprio portafoglio.

In un contesto di prolungata incertezza economica, infatti, la domanda di consulenza professionale che aiuti ad interpretare gli shock economici, di mercato e politici è aumentata per molti investitori.

L'indagine EY ha rilevato che il 67% dei millennial italiani e l'82% dei boomer richiedono la revisione del proprio piano finanziario in risposta all'instabilità o all'incertezza politica.

Il sondaggio ha inoltre rilevato che oltre il 42% degli intervistati italiani cerca regolarmente una consulenza finanziaria indipendente aggiuntiva in risposta alla volatilità del portafoglio.

Dalla survey emerge che la propensione a cambiare o spostare denaro da un fornitore a un altro è più elevata nelle fasce di età più giovani.



Il 60% degli investitori italiani (contro il 49% a livello europeo) prevede di aggiungere un nuovo intermediario, trasferire denaro a un altro intermediario o cambiarlo del tutto nei prossimi 3 anni.

I millennial hanno più del triplo delle probabilità di spostare asset (85%) rispetto ai baby boomer (22%).

Cresce l'interesse degli investitori italiani verso nuovi player e i nuovi asset digitali, come FinTech (robo-advisor, neobank ecc.) e criptoassets.

Se oggi le asset class tradizionali sono ancora quelle largamente scelte dagli investitori, si prevede, nell'arco dei prossimi 3 anni, un aumento della domanda in aree come FinTech (25% rispetto all'attuale 8%) e annuity provider (25% rispetto all'attuale 8%).

Conclude Incarnato: "sebbene gli investitori abbiano in gran parte superato lo shock legato alla pandemia di COVID-19, le incertezze dovute all'attuale policrisi e alla volatilità dei mercati fanno sentire i risparmiatori più incerti e meno preparati rispetto alle decisioni d'investimento più complesse e, quindi, più ricettivi a consigli e indicazioni.



I gestori patrimoniali hanno dunque una grande opportunità per creare valore per i propri clienti, aiutandoli a navigare nella complessità in modo efficiente".