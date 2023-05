Supply chain commerce: un'occasione per venire incontro alle nuove esigenze dei consumatori

C'è però anche un altro cambiamento, più marginale e passivo, che ha acquisito importanza negli ultimi due anni e che forse sta sconvolgendo i brand più di ogni altra cosa: l'interesse che i consumatori (guidati principalmente dalla GenZ) attribuiscono alla trasparenza in materia di sostenibilità e tematiche green.

La combinazione fra questo trend e le sfide da affrontare sta creando il contesto perfetto per quello che Manhattan Associates, azienda tech che opera nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale, definisce come "supply chain commerce".



Il supply chain commerce è una tipologia di mercato emergente, che si occupa di unificare e di trovare un nuovo modo per far incontrare domanda e offerta, e di spostare i beni da un punto A ad un punto B.

Fondamentalmente, significa riprogettare le supply chain fisiche e digitali per connetterle e allinearle alle aspettative dei consumatori e della società, al fine di ottenere un servizio più affidabile.

In termini di domanda, negli ultimi due anni un gran numero di utenti ha acquisito una maggiore consapevolezza digitale, effettuando acquisti negli store fisici e online, tramite app mobile, social media e persino pop-up store.

Le persone si aspettano che i brand conoscano i loro gusti (e le loro preferenze), li soddisfino in breve tempo e facilitino loro acquisti come, quando e dove vogliono.

Inoltre, i consumatori chiedono sempre più spesso di avere visibilità sui processi aziendali adottate dai brand, come le iniziative per la sostenibilità, aspettandosi spesso di vedere prove concrete dell'impatto ambientale legato ai loro acquisti.



Se si considera che la supply chain di molti brand risale a un periodo precedente all'omnichannel, molti gestiscono ancora l'eCommerce e i punti vendita fisici in modo indipendente l'uno dall'altro.

Questi sistemi, non sufficientemente agili e limitati a singoli contesti d'uso, non sono più in grado di soddisfare le esigenze in continuo cambiamento dei consumatori e ormai collocate in uno scenario retail digital-first, sia dal punto di vista economico, sia da quello ambientale.

Ed ora, il potere della spesa è sempre più tra le mani delle GenZ, che ha molte più di probabilità di aver effettuato acquisti online rispetto a qualsiasi altra generazione.

La GenZ è disposta a comprare attraverso vari canali, desiderano articoli di qualità superiore e, cosa altrettanto importante, sono attenti ad aspetti culturali come la sostenibilità.

La sensibilizzazione verso le dinamiche sociali sta determinando anche una serie di indicatori di spesa generazionali: la GenZ ritiene che le generazioni precedenti abbiano rappresentato il problema dell'consumismo, del capitalismo e del materialismo, il che significa che sono più propensi ad associare sé stessi, e i loro portafogli, a brand che corrispondono ai loro valori fondamentali, come l'ambientalismo, l'uguaglianza e il commercio equo e solidale.



Le supply chain sono sicuramente uno dei pilastri fondamentali su cui si reggono i mercati globali e capitalistici guidati dai consumatori, tuttavia la marcia inarrestabile di queste ideologie è spesso citata come una delle cause principali dell'emergenza climatica che ci troviamo ad affrontare oggi.

Il supply chain commerce rappresenta qualcosa di più del semplice equilibrio tra domanda e offerta: crea nuove opportunità per i brand di offrire ai consumatori prodotti più ecologici e sostenibili, alternative di consegna e scelte di reso.

Il processo si attiva nel momento d'acquisto, richiedendo modalità di confezionamento più efficienti che riducono lo spreco di spazio per la consegna, e con l'ottimizzazione dei trasporti che riducono i chilometri percorsi, il traffico su strada e aereo.

Il risultato finale è una riduzione delle emissioni di CO2, un'esperienza di acquisto eccezionale e un maggiore allineamento con i bisogni dei consumatori, il tutto allo stesso tempo.



Organizzare tutti gli elementi del processo d'acquisto, dallo stock al trasporto, dal punto vendita al fulfillment, rende tutto questo possibile ed è questo che dà ai consumatori e ai brand la possibilità di modificare gli ordini all'ultimo minuto o di combinare le consegne fino a quando gli articoli non lasciano il loro magazzino, lo store o il centro di microfulfillment.

Il supply chain commerce fornisce al consumatore finale gli strumenti per prendere decisioni di acquisto più ecologiche e sostenibili, e i brand che lo adotteranno saranno premiati.

È importante non perdere di vista il fatto che la circolazione delle merci è di vitale importanza per il sostentamento e il benessere di miliardi di persone in tutto il mondo.

Tuttavia, è necessario riconoscere che tale flusso può essere intrinsecamente dannoso per l'ambiente.

Il supply chain commerce offre alle aziende, ai retailer e ai consumatori di tutto il mondo un momento ideale per intraprendere una nuova strada.



Rappresenta una possibilità per il consumismo di ritrovare la propria consapevolezza e di generare un futuro più green e sostenibile, in cui le aspettative dei clienti e la salute del nostro pianeta possono coesistere, e di fatto lo fanno.