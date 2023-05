Retail: in Italia meno di un'azienda su cinque ha una vista completa del cliente

Il 62% delle aziende, invece, ha iniziato a costruirla ma solo con alcuni dei dati a propria disposizione.

Il 13% non ha iniziato ancora a perseguire l'obiettivo di avere una vista unica sul cliente ma ci sta lavorando, mentre il restante 6% non ha iniziato neanche a lavorarci.

Inoltre, circa un'impresa su tre non possiede un livello adeguato di integrazione dei dati dei clienti, in quanto le informazioni sono gestite su file excel (8%) oppure sono sparse all'interno di diversi database aziendali.



Il 66% delle aziende ha iniziato un percorso di integrazione dei dati in singoli database o database comunicanti (come ad esempio CRM, Datawarehouse o Data Lake) e solo il 2% delle imprese del settore Retail intervistate ha integrato completamente le informazioni sui propri clienti attraverso un'infrastruttura tecnologica evoluta (architettura a microservizi, Digital Integration Hub).

Tra i principali canali utilizzati per raccogliere informazioni sui clienti, al primo posto vi sono i marketplace (23%), seguiti da partner commerciali o di filiera (20%), dagli intermediari commerciali come grossisti o distributori (20%) e dai compratori online (16%).

Ma il dato più significativo è che un'azienda su cinque del settore Retail non utilizza canali esterni per raccogliere dati sui propri clienti.

Processi di vendita

Il crescente successo dell'eCommerce, il dominio di alcune internet company e le nuove abitudini dei consumatori stanno rivoluzionando il settore del Retail.



L'emergenza sanitaria ha accelerato questi cambiamenti e le aziende del mondo Retail stanno adottando modelli di commercio ibrido per offrire un'esperienza integrata tra i diversi touchpoint sia online che offline.

Secondo i dati del rapporto, i modelli di integrazione omnicanale più diffusi tra le aziende del settore Retail sono: la possibilità di verificare online la disponibilità dei prodotti all'interno dei negozi fisici (70% del campione); il servizio di consegna a domicilio degli acquisti effettuati in punto vendita (70%); il servizio di ritiro in punto vendita degli acquisti effettuati sui canali digitali (54%); la possibilità di effettuare acquisti online direttamente dai punti vendita tramite appositi dispositivi (52%).

Il modello con il tasso di adozione più ridotto è il reso cross-canale (23%) che è anche quello su cui i retailer stanno attualmente ponendo più attenzione (l'11% sta lavorando alla sua implementazione).



Inoltre, i retailer stanno riflettendo sull'importanza della tecnologia digitale per automatizzare i processi e semplificare l'esperienza del cliente.

Ad esempio i sistemi di geolocalizzazione e i parcel locker automatici possono migliorare il servizio di click&collect.

I retailer si stanno concentrando anche su interventi infrastrutturali e sulla data strategy per utilizzare in modo centralizzato i dati raccolti cross-canale e ottenere una vista unica del consumatore finale.

Le aziende stanno trasformando le loro operations per abilitare i modelli omnicanale attraverso la gestione integrata di stock, ordini e strutture di evasione (magazzini, punti di vendita fisici, etc.).

Le principali tecnologie implementate in punto vendita per integrarsi con l'esperienza online riguardano: soluzioni per ampliare l'assortimento dei punti vendita, consultando attraverso appositi dispositivi l'intero catalogo di prodotti disponibili tra i diversi canali (65% del campione); sistemi di sales force automation, che permettono al personale di approfondire la conoscenza del cliente cross-canale e garantire un'esperienza personalizzata (49%).



Per creare questo nuovo equilibrio tra canali online e offline è necessario un cambio di paradigma a livello di organizzazione aziendale.

Secondo il rapporto, ad oggi il 48% dei retailer gestisce in maniere indipendente (a silos) ciascun canale presidiato; il 16% delle aziende, pur avendo una gestione a silos, dichiara di aver instaurato alcuni meccanismi di coordinamento tra le funzioni che gestiscono i diversi canali; il 21% ha introdotto un responsabile cross-funzionale con un team ad hoc dedicato al coordinamento dei diversi canali, mentre l'8% del campione ha realizzato una funzione aziendale completamente dedicata alla gestione integrata dei differenti touchpoint.