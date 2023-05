La spesa ICT in Italia raggiungerÃ  gli 84,2 miliardi di dollari nel 2023

Nonostante le difficoltà incontrate da OpenAI per ChatGPT in Italia, le piattaforme di IA continueranno a crescere velocemente anche nel nostro Paese, con un CAGR quinquennale del 42,8%.

La sanità, in particolare, accelererà gli investimenti in piattaforme di IA nel lungo termine, in parte grazie al PNRR.

Il settore mira a migliorare drasticamente le diagnosi e a permettere trattamenti più accurati e personalizzati.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza consentirà l'ammodernamento tecnologico e interventi orientati alla digitalizzazione delle strutture sanitarie - in termini di processi, infrastrutture e asset IT - e incentiverà l'adozione di strumenti di telemedicina.

Tra le altre aree di crescita degli investimenti ICT in Italia ci saranno le infrastrutture come servizio (IaaS).

Lo IaaS costituirà un modello tecnologico di riferimento per le imprese italiane, con un CAGR del 24,8% nel periodo considerato da IDC, in quanto con esso le aziende potranno evitare i costi legati alla manutenzione di server e hardware fisici.