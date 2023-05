I 5 fattori da non sottovalutare per investire in una startup

Io, per esempio, ho diversificato tra mercati finanziari, mercato immobiliare, imprese (quindi partecipazione in startup) e trading e dall'investimento in startup ho imparato molto, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti da non trascurare quando si sta selezionando una realtà", afferma Casarella.

"In particolare, quello a cui faccio sempre molta attenzione è la preparazione dei founder, la loro conoscenza del settore e, non da ultimo, la coesione del team, insieme, naturalmente, ai capitali".

5 aspetti da tenere a mente, se si è un potenziale investitore

Ecco quali sono le cinque variabili che possono essere indicatrici di una realtà solida e promettente, o viceversa:



1) Conoscenza del settore approfondita: da investitore, non bisogna limitarsi al nome attraente, bensì prima dell'idea, del prodotto e dei fondi non può mancare uno studio dimostrato del mercato di riferimento, che permette di conoscere il business, le prospettive e i trend futuri, ma anche le principali esigenze del potenziale cliente della startup e le altre realtà che si muovono in questo campo;

2) Presa coscienza della competizione: conoscere il mercato significa anche essere consapevoli dei propri competitor, analizzarne l'attività, i risultati e il business model.

In questo modo l'investitore avrà sicurezza e potrà verificare lo studio del mercato fatto dal fondatore, un aspetto imprescindibile soprattutto nelle prime fasi di vita di una realtà;

3) Una buona gestione dei fondi, conseguenza di verifiche preliminari: soprattutto nei primi momenti, ma in generale durante l'intera attività, la gestione delle spese è un tassello fondamentale (si pensi a: costituzione della società, notaio e commercialista) e bisogna evitare un eccessivo dispendio di denaro che non risulti poi in un effettivo riscontro da parte del cliente, cioè dal target della startup;



4) Execution e business plan completi e dettagliati con previsioni a lungo termine: trovarsi ad analizzare un lavoro, e le attività svolte in precedenza dai founder, corredato da numeri a sostegno della tesi, darà autorevolezza all'idea e semplificherà la decisione degli investitori, aumentando quindi le possibilità di una partecipazione;

5) Ultimo, ma non per importanza, il team: una squadra che non crede nel progetto o lo considera un'attività secondaria rischia di rallentare i tempi e di produrre risultati non in linea con il business plan, tra cui mancate consegne e malfunzionamenti.

Servirà invece accertarsi che ci siano professionisti del settore affiatati e appassionati, non soltanto sviluppatori ed esperti di tecnologia, ma anche risorse competenti nell'ambito SEO e con esperienze commerciali pregresse.

Il rischio di fallimento o di perdita non è secondario, quando si decide di investire in una startup, eppure il rovescio della medaglia è composto dai potenziali rendimenti, che possono in alcuni casi superare le aspettative ma che, come per ogni attività finanziaria, richiedono tempo, pazienza e gestione delle emozioni.



E a chi sta cercando un'azienda in cui investire, infine, un consiglio: "È sempre un gioco di numeri: più mani stringete, più contatti e relazioni costruite, più incrementeranno le possibilità di trovare una buona azienda in cui investire il vostro denaro.

Ma tra le qualità che dovrete avere c'è anche quella di saper dire di no.

Non è bello sentirsi negare un investimento, ma se un progetto non vi convince, se risulta troppo oneroso e fuori dalle vostre corde o se i founder non vi trasmettono fiducia, passate oltre.

Ricordatevi che ci sarà sempre una nuova opportunità", conclude Casarella.