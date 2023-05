Il credit crunch aumenta e cosÃ¬ le insolvenze societarie

Negli ultimi due o tre anni le insolvenze sui crediti alle imprese sono state praticamente inesistenti, ma la situazione sta per cambiare.

Essendo un indicatore differito, il quadro delle insolvenze è destinato a peggiorare.

L'entità del danno dipenderà dal fatto che la Banca Centrale, nel suo tentativo di gestire l'inflazione, si trovi ad affrontare un atterraggio duro o morbido.

Un atterraggio più morbido combinato con un picco di inadempienze nei prossimi sei mesi che poi si annullerà è l'esito più probabile attualmente prezzato negli spread.

Poiché il mercato prevede un aumento delle insolvenze, le società esposte a rischi di rifinanziamento e a tassi più elevati faticheranno, ma gran parte del mercato corporate è ben isolato da qualsiasi risultato economico, a parte un significativo "atterraggio duro".

Con l'aumento delle insolvenze, la selezione dei titoli diventa ancora più critica.

Flusso di cassa e utili

Gli shock esogeni ai flussi di cassa continuano a propagarsi.



Gli utili hanno continuato ad essere rivisti al ribasso, con una crescita nulla o negativa prevista per il 2023 in tutte le economie sviluppate ed emergenti, ad eccezione dell'Eurozona, della Cina e del Giappone.

Una recessione data da un atterraggio morbido sarebbe la più dannosa, ma anche una recessione media sarebbe sufficiente a intaccare i bilanci di molte aziende.

Gli spread stanno attualmente prezzando un "atterraggio morbido o poco marcato".

Questa eventualità è ancora possibile ma, fino a quando non ci saranno prove certe dell'inversione del ciclo del credito, il team creditizio di JHI rimane cauto sugli spread creditizi.

Implicazioni per l'asset allocation

Si prevede una dispersione tra qualità del rating, settori e aree geografiche.

A fronte di uno dei cicli di rialzo dei tassi più rapidi e aggressivi, gli Stati Uniti sono usciti sostanzialmente indenni perché la loro economia è meno sensibile all'aumento dei tassi.