Giuseppe Farinacci (BCG): l'incertezza economica non sta minando la crescita delle aziende

Meno importanti i licenziamenti: solo il 7% dei CEO europei li identifica come prioritari, contro il 12% dei CEO in Nord America.

Allo stesso tempo però, l'Europa è l'area in cui si investe meno per trasformazione e crescita aziendali, con il 20% dei CEO a dichiarare di non voler intraprendere alcuna azione in merito.

I CEO in Asia sono i più interessati ad investire in azioni di sviluppo con quasi il 10% delle aziende che ha già intrapreso operazione orientate alla crescita tra cui fusioni e innovazioni tecnologiche (in Europa sono meno della metà).

Le priorità a livello globale

Il 72% dei dirigenti a livello globale ha dichiarato di essere al lavoro per ridurre i costi.

La priorità è quella di migliorare l'efficienza dei processi, piuttosto che applicare tagli diretti dei costi.

"Riconoscendo l'importanza di rimanere competitivi, la maggior parte delle aziende tiene conto della crescita a lungo termine e dei processi di controllo dei costi", afferma Farinacci. "Per lo stesso motivo, più della metà dei dirigenti, soprattutto quelli che operano in Nord America, considera i talenti come una priorità per il 2023, ponendo l'accento sul miglioramento della proposta di valore per i dipendenti e sull'aggiornamento della forza lavoro".