Performance management: gestire i dati finanziari per migliorare le strategie di business

Complice la scarsa cultura finanziaria di filiali e finance team periferici, sono molte le aziende, soprattutto se gestite in un'ottica di gruppo, che faticano ad acquisire i dati necessari per le attività di consolidation reporting, pianificazione e budget.

Al crescere dell'azienda, cresce infatti anche la complessità gestionale.

Nei processi di acquisizione, sistemi dati sorgenti e regole di contabilità sono spesso differenti per ciascuna realtà produttiva e, a ridosso di scadenze mensili o trimestrali, il fattore tempo amplifica le difficoltà di reperimento dei dati.

Anche in assenza di una crescita improvvisa, i modelli di business cambiano nel tempo e con essi anche i dati operativi e finanziari necessari a misurare tali modelli.

Per orientarsi in uno scenario sempre meno prevedibile, ogni organizzazione ha bisogno di avere informazioni dettagliate e aggiornate sull'andamento dei dipartimenti aziendali e di poterle analizzarle in maniera semplice e veloce.