Lavoro: grandi opportunitÃ  per consulenza ed energia

Si occupa di analizzare ed organizzare i dati e di estrapolare i trend di scenario che abbiano fondamenti reali.

Questo professionista ha, solitamente, una laurea in ingegneria, informatica, economia, matematica, statistica, business administration e data science.

Le retribuzioni annue spaziano tra i 40.000 euro lordi di un profilo con 2 o 3 anni di esperienza e i 65.000 di una figura senior.

Il business process analyst assume un ruolo centrale nell'identificazione dell'esigenze dell'azienda, in termini di attività da realizzare per ottimizzare la propria presenza sul mercato, mappando e descrivendo tutti i processi necessari per lo sviluppo del business e riducendo i colli di bottiglia.



Solitamente ha completato un percorso di studi in ingegneria ed economia e ha spiccate competenze in business management.

La forbice retributiva è compresa tra i 45.000 euro annui lordi per un profilo junior e i 70.000 euro per coloro che hanno alle spalle carriere più lunghe.

Il machine learning engineer, infine, si occupa dello sviluppo di dashboard, della creazione di algoritmi di machine learning per analisi avanzate, dello sviluppo di database e framework di supporto ai task analitici, dell'analisi di fattibilità dei progetti di integrazione di nuovi dati/tecnologie per identificare soluzione applicative.

Questo profilo ha tipicamente una laurea in informatica, in ingegneria informatica o in altre discipline tecnico/scientifiche (come per esempio matematica e fisica) e ha esperienza in ambito di digital analytics e/o data science.

Deve avere un'ottima capacità nello sviluppo di soluzioni di machine learning attraverso la progettazione e il test di diversi approcci al problema e deve conoscere almeno un linguaggio tra Java, Python e Scala.



Per i profili junior la RAL si attesta sui 35.000 euro e per i profili senior, invece, parte dai 50.000 euro a salire.