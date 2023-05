L'aumento delle violazioni causato dallo skill gap sulla cybersecurity

Le aziende devono scegliere soluzioni che automatizzino alcuni processi così da scaricare i team, per consentire loro di continuare a concentrarsi sull'aggiornamento professionale e sulla formazione in materia di cybersecurity", dichiara John Maddison, EVP of Products and CMO di Fortinet.

I risultati principali del global report

- La carenza di competenze in materia di cybersecurity ha contribuito a far sì che alcune posizioni di IT critiche siano rimaste scoperte, aumentando i rischi legati alla sicurezza informatica per le aziende;

- La sicurezza informatica rimane una priorità per i Consigli d'Amministrazione e c'è una richiesta da parte dei dirigenti di aumentare l'organico in questo campo;

- Le certificazioni con focus sulla tecnologia sono altamente richieste dai datori di lavoro e vengono utilizzate per convalidare le competenze acquisite;