Insurtech: come sta evolvendo lo scenario dei rischi

I dati di Eurostat parlano chiaro: nel quarto trimestre del 2022 i fallimenti delle aziende sono aumentati del 26% rispetto ai tre mesi precedenti, raggiungendo il livello più alto dal 2015.

Anche le registrazioni di nuove imprese sono leggermente diminuite (-0,2%) nel quarto trimestre del 2022 rispetto a quello precedente.

Le imprese, attualmente, stanno focalizzando maggiormente le proprie attenzioni sull'approvvigionamento energetico e delle materie prime, le catene del valore e gli attacchi informatici.



In questo scenario, la gestione del rischio assume un ruolo ancora più centrale.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, molte imprese stanno implementando politiche di risk management sempre più sofisticate, in collaborazione con partner commerciali, istituzioni governative e organizzazioni internazionali.

Inoltre, stanno identificando le minacce, implementando misure preventive e pianificando strategie di risposta in caso di emergenze.

Nell'edizione 2020 dell'Osservatorio sulla diffusione del risk management nelle medie imprese italiane, il 97% delle imprese intervistate ha affermato di non aver previsto la crisi pandemica, ma nella nuova edizione del 2022, il 44,6% delle aziende intervistate ha dichiarato come molto probabile lo scenario di una guerra in considerazione dell'instabilità politica a livello globale, dimostrando che le imprese stanno diventando più attente ai segnali che vengono dall'esterno e che possono variare gli scenari di rischio in cui operano.



In conclusione, la gestione del rischio è diventata una competenza cruciale per le imprese che desiderano operare in modo sostenibile e prosperare in un ambiente economico sempre più complesso.

Oggi, un'impresa su 4 ritiene prioritario introdurre un sistema di gestione e controllo dei rischi (26,5%) all'interno della propria realtà.

Sauro Mostarda, CEO di Lokky