Inflazione: Ã¨ il momento di aggiungere duration nei portafogli

In particolare, secondo le aspettative l'inflazione core negli Stati Uniti dovrebbe avvicinarsi al target della Fed nel quarto trimestre dell'anno e per la zona euro, potenzialmente, nel primo trimestre 2024.

Se, come dicono gli economisti, siamo vicini al picco dell'inflazione core, crediamo che sia il momento di cominciare ad aggiungere duration in portafoglio.

Un altro indicatore che suggerisce che è il momento di aggiungere duration è che la curva di rendimento negli Stati Uniti è invertita.



Storicamente, questo è stato un segnale forte per comprare duration e aggiungere rischio di duration ai portafogli su un orizzonte ciclico.

Oltre a questi due segnali, stiamo monitorando la possibilità di una pausa nei rialzi dei tassi d'interesse.

Ci aspettiamo ragionevolmente che nei prossimi mesi le banche centrali decidano di mettere in pausa i rialzi dei tassi, e anche per questo pensiamo sia un buon momento per cominciare ad aggiungere duration

Come aggiungere duration al portafoglio?

In un quadro in cui i tassi d'interesse reali, che sono i rendimenti delle obbligazioni inflation-linked, sono ai livelli più alti dal 2009 e dal 2011, per aggiungere duration al portafoglio riteniamo opportuno acquistare obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Se i rendimenti reali sono positivi, significa infatti che il reddito delle obbligazioni indicizzate all'inflazione a scadenza sarà più alto rispetto all'inflazione.



Un'altra ragione per preferire le obbligazioni inflation-linked sia con duration breve che lunga è infine che, a nostro parere, il premio assicurativo contro l'inflazione futura non è caro al momento.

Tuttavia, nella congiuntura attuale, potrebbe valere la pena considerare una strategia che consenta un'allocazione flessibile tra obbligazioni inflation-linked a breve scadenza, che hanno meno esposizione alla duration, catturano l'indicizzazione, e sono meno sensibili ai tassi d'interesse, e obbligazioni a lunga scadenza, da inserire in portafoglio nel momento in cui l'inflazione inizierà a rallentare.

Jonathan Baltora, Head of Sovereign, Inflation and FX di AXA IM