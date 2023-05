Sponsor: la Uefa cerca brand di auto e di betting

La categoria automobilistica dell'Uefa include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, produzione di automobili, pneumatici, noleggio auto e servizi di mobilità.

Nel ciclo attuale, Enterprise Rent-A-Car e il marchio di pneumatici Hankook sono sponsor dell'Europa League e dell'Europa Conference League.

L'Uefa inoltre sta cercando candidati nella categoria delle scommesse, avendo precedentemente evitato il settore per le preoccupazioni sulle partite truccate.

A settembre 2021 Bwin era diventato il primo partner ufficiale per le scommesse sportive per l'Europa League e l'Europa Conference League in un accordo che copre il ciclo commerciale 2021-24.

A novembre dello stesso anno la federazione ha anche concordato il suo primo accordo di distribuzione di dati sulle scommesse con Sportradar.

Team Marketing ha il mandato di vendere i diritti di sponsorizzazione globale a tutte le competizioni per club Uefa per il prossimo ciclo.



L'agenzia si trova di fronte a obiettivi di aumento delle entrate per la Champions League basati sull'aumento del valore mediatico della competizione poiché i cambiamenti di formato espandono il numero totale di partite e squadre partecipanti.

Dall'inizio del ciclo di Champions League 2024-27, la fase a gironi del torneo passerà da 32 a 36 squadre, e da sei turni di giornata a otto.

Secondo il cosiddetto "formato svizzero", la fase a gironi della Champions League vedrà 36 squadre impegnate in un unico campionato.

Le prime otto squadre si qualificheranno automaticamente per la fase a eliminazione diretta, mentre le squadre classificate dal nono al 24° posto si sfideranno in uno spareggio a due tempi per assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale della competizione.

Come riportato da SportBusiness, per aiutare a raggiungere gli obiettivi, l'offerta di sponsorizzazione della Champions League della Uefa per il prossimo ciclo includerà un'ulteriore posizione di sponsor globale di alto livello e un nuovo livello secondario "in stile fornitore", progettato per attrarre marchi tecnologici o aziende che mancano della capacità finanziaria per prendere un pacchetto di alto livello.