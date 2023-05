WrAIting: la challenge letteraria tra gli elaborati creati dall'intelligenza artificiale

Sarà possibile iscriversi fino al 10 maggio.

A iscrizioni chiuse, durante il Netcomm Forum in programma a Milano, sarà organizzata una tavola rotonda per discutere, insieme a ospiti d'eccezione, di tanti temi relativi all'AI e alle sue applicazioni.

"L'idea di creare questo progetto nasce dalla volontà di interpretare i dubbi e le perplessità dei non addetti ai lavori.

- afferma Gennaro Palma, Business Partner di Based - Così come per anni nella testa dei Marketer sono sopravvissuti, in maniera più o meno strisciante, il sospetto e la diffidenza nei confronti del digitale, cosi oggi si desta il pensiero apocalittico su uno strumento la cui applicazione rappresenta certamente uno "strappo" nell'evoluzione industriale, al pari di quello che sono stati la robotica sulle linee di produzione o il personal computer nel mondo dei Servizi.



Ecco perché non serve demonizzarlo, ma riconoscerne le potenzialità e imparare ad usarlo correttamente."

Tutte le informazioni su come iscriversi sono disponibili sul sito https://www.wraiting.it .