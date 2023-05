Il comparto finanziario supererÃ  la crisi

Negli Stati Uniti sottopesiamo le banche.

Siamo invece prudenti sulle banche europee.

Riteniamo che siano ben capitalizzate e in condizioni molto più sane rispetto al 2008, ma la spinta derivante dall'aumento dei margini di interesse netti (NIM) si è esaurita con l'aumento dei tassi di deposito e non vediamo ulteriori catalizzatori a breve e medio termine in un'economia dell'Eurozona ancora in lenta crescita.

Finanza digitale al punto di inflessione

Dopo un violento de-rating nel 2022, le società del FinTech e di pagamento si stanno dimostrando immuni alla debolezza del sentiment causata dall'instabilità bancaria, con una variazione minima nel mese di marzo 2023.

Il settore del FinTech è esposto positivamente a dinamiche di crescita forti e strutturali, come il mercato dell'eCommerce ancora in espansione.

Prevediamo che le innovazioni nel settore dei pagamenti, la finanza integrata e i prestiti online continueranno a crescere rapidamente e a generare un buon flusso di cassa.

Assicurazioni vita globali

Continuiamo a ritenere che i trend demografici dei mercati sviluppati e la crescente esposizione del settore assicurativo vita globale ai mercati emergenti, generalmente sottoassicurati, genereranno una crescita costante e affidabile nel prossimo decennio.



Se a ciò si aggiunge l'uscita dalle politiche dei tassi a zero, che stanno migliorando la solvibilità e facilitando la gestione del rischio, il quadro è decisamente positivo per il medio e lungo termine e noi rimaniamo sovrappesati rispetto al benchmark.

Gli assicuratori del ramo vita hanno subito una flessione in febbraio e marzo a causa di un generalizzato deterioramento del sentiment nel settore finanziario, ciononostante riteniamo che questa sia un'opportunità di ingresso nelle società in grado di offrire rendimenti superiori alla media in un contesto di normalizzazione dei tassi e degli utili societari.

Il nuovo panorama dei titoli finanziari genererà vincitori e vinti

Per gli investitori, più che per i trader, la pazienza offre di solito solidi rendimenti a chi si posiziona sul lungo termine.

L'altro principio generale consiste nell'evitare i grandi drawdown.



Il comprensibile timore consiste nel pensare che le banche o gli istituti finanziari ombra subiscano un deterioramento della qualità degli asset, che rappresenterebbe il catalizzatore di un significativo mercato orso per il settore finanziario.

Riteniamo che i rischi siano sopravvalutati e che l'attuale stress del sistema vedrà vincitori e vinti, proprio come è accaduto con SVB, con le grandi banche internazionali che hanno attirato depositi.

Nel frattempo, la First Citizens bank, acquistando gli asset di SVB, è passata da essere 38esima a 15esima banca più grande degli Stati Uniti, facendo aumentare le sue quotazioni a livelli record.

Ci ha rassicurato anche l'azione rapida e coordinata delle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti, nel Regno Unito e, di recente, in Svizzera, che hanno dimostrato di avere la consapevolezza e gli strumenti necessari per limitare il contagio.



Inoltre, come discusso, l'universo dei titoli finanziari è ora diversificato e in rapida evoluzione, con la digitalizzazione e la demografia che stimolano l'innovazione e l'aumento della concorrenza.

L'esposizione a lungo termine ai titoli finanziari dovrebbe essere un elemento significativo di qualsiasi strategia di investimento globale diversificata.

Patrick Lemmens, Lead Portfolio Manager FinTech e membro del Team Trends Equities di Robeco