A Verona l'evento dove le bruco-aziende diventano brand-farfalla

La prima giornata, dal titolo "Crea un brand a prova di competitor", avrà come focus i brand: affermati professionisti e imprenditori di successo condivideranno la loro esperienza, best practice, crisi e soluzioni.

Un'occasione unica per conoscere il dietro le quinte dei brand di successo e apprendere concetti da applicare nel proprio business.

Nella seconda giornata, dal titolo "Crea la tua community con i Content Creator", mostreremo come i brand utilizzano l'Influencer Marketing: soddisfazione, progetti, budget, insight decisivi per avere un'istantanea reale dello scenario italiano e dei player presenti sul mercato.

Come i Content Creator raccontano i brand, i trend dei social media, le strategie di storytelling, loyalty e connessione con le community.

Tanti i Content Creator sul palco, tra cui Angietutorials e Nathan.FG.

"&Love Story è un'opportunità, l'occasione per uscire dal bozzolo del ?si è sempre fatto così' e dalla soporifera comunicazione dei benefici funzionali di prodotti e servizi, e trasformarsi in brand capaci di ispirare, stupire e donare esperienze significative.