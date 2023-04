Un terzo delle PMI monetizza dai propri siti Internet

La sfida per il secondo posto ha visto una lotta serrata tra email marketing e Seo, dove quest'ultimo ha prevalso per solo il 0,9%.

Rispettivamente il 20,9% delle PMI utilizzano come canale di autopromozione l'email marketing e il 21,8% il Seo.

Di minor impiego, invece, strumenti e canali quali Influencer (3,6%), marketing affiliato (3,1%) e passaparola (2,5%).

In riferimento a Seo ed email marketing, SiteGround si è sempre adoperata nella produzione e divulgazione gratuita di materiali, video e testi volti a informare i propri utenti, e non solo, attorno tematiche relative a comunicazione e tecnologia.

Infatti, nella survey è emerso che le PMI sono molto soddisfatte del lavoro di SiteGround: il 79,77% ha apprezzato i video tutorial e il 75,95% gli articoli tutorial.

Un gradino più in basso, invece, i webinar, che hanno raccolto il 52,30% delle preferenze.

Inoltre, più specificatamente nell'ambito dell'email marketing, SiteGround ha indagato sulle ragioni per cui diverse PMI non utilizzano questo canale di autopromozione.



Dalla survey è emerso che il 23,4% non ha una mailing list dei propri utenti; il 21,9% non crede sia uno strumento utile per la sua attività; il 18% sostiene di non essere in grado di gestire una campagna email e il 12,3% non ne ha mai considerato l'utilizzo.

Infine, rispettivamente con il 6,2% e il 5,2, le PMI che non utilizzano il canale dell'email marketing motivano la loro scelta considerando questo strumento troppo costoso e complicato.

Qual è il metodo di pagamento più utilizzato negli eCommerce?

In cima alle preferenze dei clienti delle piccole medie imprese proprietarie di un sito eCommerce online persiste l'utilizzo delle carte di credito/debito con il 37,2%, ma al secondo posto troviamo PayPal (29,6%), distanziato dal primo di solo il 7,6%.

Questo dato riflette molto la ricerca di maggiore sicurezza che i consumatori richiedono quando devono effettuare degli acquisti online.



Infatti, tutti i pagamenti eseguiti sulla piattaforma di pagamenti digitali online PayPal sono protetti da protocolli crittografati (HTTPS e TLS), durante le transazioni sui siti di eCommerce gli utenti non devono comunicare il numero del conto corrente né i dati della carta di credito/debito e gli hacker, anche qualora riuscissero a violare i sistemi di sicurezza, non avrebbero accesso al conto corrente.

Infine, l'ultimo gradino del podio è ricoperto dai bonifici bancari con il 9,5% delle preferenze.

In coda, invece, si osserva la presenza di sistemi di pagamento come Apple Pay (8,8%), Google Pay (7,5%), contanti alla consegna (4,3%), Amazon Payments (1,9%) e Stripe (1,2%).