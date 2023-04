Tre modi in cui CIO e CTO possono ridurre il TCO

Per esempio, l'automazione delle pipeline di dati migliora enormemente l'efficienza, che rappresenta anche un fattore di costo.

Per questo motivo, molte organizzazioni hanno potenziato in modo significativo le loro capacità DevOps beneficiando di una conseguente riduzione del TCO.

Migliorare l'efficienza dei processi

Ridurre i costi operativi è una delle responsabilità principali dei CIO/CTO e migliorando l'efficienza dei processi, è possibile abbassare notevolmente anche il TCO, obiettivo che può essere raggiunto attraverso la riduzione del numero di fasi di un processo, l'automazione delle attività e il miglioramento della comunicazione tra dipartimenti.



Le organizzazioni migliorano l'efficienza esaminando i processi esistenti, diminuendo le duplicazioni e incorporando alternative moderne più efficaci, come la migrazione al cloud.

Anche l'impiego di un processo decisionale basato sull'evidenza favorisce l'efficienza, determinando chiaramente le attività a valore aggiunto e i colli di bottiglia.

L'adozione di queste misure analitiche aiuta le aziende a mettere in atto processi migliori ma meno costosi e a ridurre gli sprechi.

Una volta identificate le pratiche migliori, la comunicazione con le parti interessate e l'impiego di una buona gestione del cambiamento ne favoriscono l'implementazione.

Migrazione al cloud

Spostando i workload da on-premise al cloud, le aziende esternalizzano alcune delle attività di gestione e manutenzione IT che richiedono più tempo.

In questo modo i team IT possono concentrarsi su attività che generano profitti, come lo sviluppo di funzionalità, risoluzioni e innovazioni per ottimizzare la customer experience e ottenere un vantaggio sulla concorrenza. La migrazione al cloud migliora l'agilità, riduce il TCO e accelera l'innovazione utilizzando tecnologie di sviluppo e automazione cloud-native.



Per esempio, quando si decide di passare a una piattaforma di database nel cloud, si devono prendere in considerazione fattori come prestazioni, dinamicità ed efficienza.

Molte organizzazioni scelgono di migrare dai tradizionali RDBMS (Relational Database Management Systems) alle piattaforme NoSQL per ottenere maggiore flessibilità dei dati e capacità di aggiornare rapidamente le applicazioni in base ai cambiamenti dei requisiti e, naturalmente, una migliore scalabilità

Fabio Gerosa, Sales Director Italy di Couchbase