Italy Insurance Forum, l'unico hub della filiera assicurativa

Inoltre, quest'anno speaker e partecipanti potranno lavorare insieme in occasione dei tavoli interattivi: un momento di condivisione e confronto diretto che avrà luogo all'interno delle sessioni Cyber Security, Pricing Underwriting & Data, Assicurazione e sanità e Nuove logiche distributive".

In occasione dell'Insurtech Village i partecipanti potranno scoprire i progetti, le evoluzioni e le soluzioni tecnologiche di oltre 15 Insurtech innovative che saranno poi presenti nell'area expo il 10 maggio, per il successivo networking.

L'Executive Summit è, invece, una giornata di lavori riservata a una platea selezionata di C-Level del settore volta ad ampliare il proprio network attraverso attività esclusive di confronto diretto con i CEO, CFO, CRO e gli esponenti delle principali istituzioni per approfondire l'impatto delle normative MiCAR e DORA e della Governance delle informazioni, l'evoluzione degli investimenti e delle logiche di sottoscrizione in ottica ESG e le potenzialità da cogliere guardando al metaverso e alle crypto.



In occasione della Main Conference si svolgerà una giornata intera di lavori che si aprirà con la sessione Plenaria dove i CEO si confronteranno sulle strategie per contrastare gli effetti delle dinamiche inflattive e della crisi energetica sulla supply chain, sulle possibilità offerte da Open ed Embedded Insurance e sul cambiamento di paradigma delle compagnie assicurative spinto dalla digitalizzazione.

Nel pomeriggio si svolgeranno 7 sessioni parallele per un confronto diretto su Cyber Security, Pricing & Underwriting, rapporto tra sanità e assicurazioni, Customer Analytics, Tech & Operations, Embedded Insurance, Claim Management e una sessione speciale dedicata ai Broker Assicurativi.