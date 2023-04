Le Banche Centrali vedono un'inflazione persistente

Iniziando dalla crescita economica, il Pil è previsto crescere a un tasso medio pari all'1% nel 2023, in rallentamento rispetto al 2022, ma tale valore è stato rivisto al rialzo rispetto alle previsioni formulate a dicembre (0.5%).

I dati pubblicati nei primi mesi del 2023 hanno mostrato un'economia più resiliente rispetto alle attese, costi energetici inferiori che hanno trainato al ribasso il valore dell'inflazione e la parziale ripresa della fiducia dei consumatori hanno fatto sì che le proiezioni di crescita per il 2023 fossero migliori rispetto a quanto non ci si aspettasse alla fine del 2022.

La crescita nel medio termine è invece stata rivista leggermente al ribasso rispetto a quanto proiettato a dicembre.

Per questi anni la Bce si aspetta, infatti, che le politiche monetarie avranno un peso maggiore e che gli incentivi fiscali da parte degli Stati per la crisi energetica verranno mantenuti per il 2023 ed eliminati in seguito.



Per quanto riguarda la crescita dei prezzi, da un lato il valore dell'inflazione headline è stato rivisto al ribasso rispetto alle proiezioni di dicembre per il 2023 quando è previsto un forte rallentamento della crescita totale dei prezzi per poi stabilizzarsi nei due anni successivi.

La marginale ripresa della crescita dei prezzi energetici nel 2024 e 2025 sarà dovuta alla rimozione dei sussidi fiscali energetici.

Dall'altro lato, si prevede che l'inflazione core rimanga più persistente nel tempo, trainata principalmente dalle pressioni salariali.