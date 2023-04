Manifattura: un'impresa su due ha le competenze per la trasformazione 4.0

La formazione è protagonista anche del PNRR, che ha previsto uno stanziamento di 350 milioni per Competence Center e Digital Innovation Hub per il 2021-2026.

Attualmente è circa l'8% delle aziende ad aver già collaborato con queste realtà.

"La manifattura italiana sta affrontando una serie di trasformazioni che, da una parte, possono rappresentare reali complessità, dall'altra un'incredibile occasione di crescita", ha dichiarato Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE.



"Il quadro macroeconomico degli ultimi mesi ha inciso sull'andamento del comparto, eppure le aziende si mostrano soddisfatte per il presente e ottimiste per il futuro, ben consapevoli che per non perdere il treno dell'innovazione e della transizione energetica è necessario puntare sulla formazione.

Il successo di MECSPE dimostra il desiderio delle aziende sia di conoscere le best practice del momento, quelle eccellenze che ci distinguono nel mondo, sia di allargare il proprio network.

Proprio per questo, MECSPE non vuole essere soltanto una manifestazione fieristica quanto, piuttosto, un partner per le aziende e un punto di riferimento per l'industria, in grado di intercettare i bisogni della filiera e agire come moltiplicatore di occasioni di business e di confronto sui temi più caldi".