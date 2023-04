Cybersecurity abilitatrice di business, ma le aziende non lo capiscono

Matteo Arrigoni (Trend Micro): adottare un approccio basato sul rischio cyber aiuta i responsabili a dare le giuste priorità evitando investimenti in soluzioni tecnologie di alto profilo che però spesso risultano non essere di aiuto al business

I responsabili aziendali fanno ancora fatica a comprendere l'importanza della cybersecurity come abilitatore di business.

Il dato emerge da "Risk & Reward: Reconciling the conflicted views of business leaders on the value of cybersecurity", l'ultimo studio Trend Micro, leader globale di cybersecurity.

Il 64% dei decisori aziendali intervistati ha dichiarato di voler aumentare gli investimenti nella cybersecurity già da quest'anno.

Tuttavia, la ricerca rivela anche delle criticità nella comprensione da parte del campione della relazione tra sicurezza informatica e altre parti dell'organizzazione.