Raul Mattaboni (F2A): le aziende richiedono servizi sempre piÃ¹ sofisticati

Inoltre, il mercato del lavoro in Italia ha una base regolamentare estremamente complicata. Se pensiamo solo alle tipologie di contratto possiamo farci venire il mal di testa, perché ci sono da gestire, sulle nostre soluzioni, più di 1000 contratti nazionali, che poi vanno declinati per regione e comune.

Inoltre, ci sono tutte le casistiche del caso e per le aziende più grandi, anche sui contratti di secondo livello.

In sostanza, ci sono molte sfide specifiche da affrontare.

Preparazione, professionalità e propensione al problem solving: quanto contano?

Rappresentano la soluzioni ai problemi dei clienti. Bisogna inoltre stare al passo con le evoluzioni tecnologiche.

Noi, per esempio, investiamo una quota importante del fatturato - che ha raggiunto i 75 milioni di euro lo scorso anno - in tecnologia e abbiamo sviluppato una piattaforma che copre tutte le attività amministrative e dei servizi HR alla quale abbiamo agganciato altri servizi. Noi siamo partner di servizi, non un software vendor, seguiamo 3000 clienti e lavoriamo circa 250.000 cedolini al mese.

La vostra crescita è solo organica?

F2A ha acquisito più di 15 società negli ultimi quattro anni, consolidando il mercato e raggiungendo una struttura di oltre 1000 professionisti con 17 sedi sul territorio nazionale e due piattaforme operative in Albania, ma lavoriamo in white label per molti professionisti.



Ma siamo costantemente attenti alle opportunità che giungono dal mercato per consolidarci.

Ma come vi definite presso i clienti?

Noi operiamo nel mercato della gestione contabile e amministrativa per aziende e professionisti.

Offriamo loro una serie di servizi con una forte base tecnologica che consente alle aziende di concentrarsi sulla parte centrale del loro business.

Noi portiamo la qualità dei servizi e la personalizzazione degli stessi in base alle esigenze dei clienti: questo ci è ampiamente riconosciuto.

Per noi i professionisti sono, allo stesso tempo, un target di aggregazione e quindi un driver di crescita che vogliamo continuare a sviluppare, ma sono ovviamente dei competitor di tutto rispetto, ma anche dei clienti perché forniamo loro dei servizi.

Questo è un mercato molto particolare, ma è facile pensare che ai professionisti interessi la parte consulenziale, mentre la parte contabile e amministrativa la possono far gestire da noi.

Un processo di consolidamento che passa dai finanziamenti?

F2A è indirettamente controllata da fondi gestiti da Ardian, ma recentemente abbiamo firmato un accordo con CAPZA, operatore leader negli investimenti in PMI europee, per un pacchetto di finanziamento da oltre 100 milioni di euro a supporto della crescita del nostro gruppo che ha già portato 3 acquisizioni.



Di fatto è un riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto e un'opportunità di consolidamento importante.

Quali saranno le evoluzioni lato soluzioni?

Ci stiamo muovendo da tempo nel mondo dell'intelligenza artificiale e del machine learning, argomento oggi molto attuale, da inserire all'interno dei nostri servizi per far lavorare meglio

Competenze di qualità: ma per la formazione come fate?

E' un particolare che caratterizza le nostre strategie di crescita, perché la formazione è una necessità a tutti i livelli.

Il panorama italiano ha un'esigenza di politiche attive del personale, di crescita, di reskilling estremamente importante e sarà così anche per i prossimi anni. Su questo il nostro Paese ha investito poco, siamo inferiori alle medie europee.

Il tema dell'aggiornamento professionale, per esempio, è qualcosa di molto sentito da parte delle imprese e dei lavoratori.



Questa è una dinamica estremamente importante.

Al nostro interno abbiamo una società di somministrazione e la problematica del reperimento dei talenti è molto sentita.

E poi la sicurezza sul lavoro. Il 2022 è stato un anno tragico, molto c'è da fare.