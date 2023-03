Digital export: i fattori da ben ponderare

Per poter continuare a crescere è necessario, però, sfruttare nuove opportunità e canali e gestire i rischi a essi connessi.

Espandersi attraverso i marketplace locali

I venditori indipendenti spesso si appoggiano a grandi marketplace come Amazon, Bol o Ebay in modo da avvalersi dell'efficienza operativa e logistica di questi big, ma con un rovescio della medaglia: bisogna sempre distinguersi in modo da attirare sempre nuovi clienti; inoltre, oltre a pagare la commissione sui prodotti venduti alla piattaforma di appoggio, bisogna tenere conto dei costi di ingresso in nuovi mercati.

Vendere in tutto il mondo attraverso i marketplace

Oltre ad espandere i propri canali di vendita a livello locale, ci si può anche concentrare sull'espansione all'estero, allargando i confini dell'azienda, in senso letterale e figurato.



Ovviamente si può già vendere in tutto il mondo tramite il negozio online, ma la sfida sta nel trovare clienti all'estero.

Attraverso i marketplace internazionali si può facilmente raggiungere un vasto pubblico e vendere i propri prodotti.

Attualmente ci sono diversi player con una portata mondiale, come Zalando e Amazon.

Ma ovviamente si può anche puntare su molti mercati locali come Allegro in Polonia e Catch.com.au in Australia.

Si devono fare ricerche approfondite per determinare quali prodotti hanno un reale sbocco in un altro Paese.

Anche la logistica verso e all'interno di questi Paesi deve essere valutata, quindi non bisogna dimenticarsi di valutare tutti gli adempimenti relativi all'IVA e rivolgerti a specialisti, se necessario.

Possibilità di incassare ricavi in valuta estera

Di fronte a una molteplicità di eventi che potrebbero mettere a repentaglio le possibilità di incasso delle aziende, è consigliabile rivolgersi a professionisti operanti presso società specializzate nella gestione di incassi e pagamenti internazionali e nella copertura del rischio di cambio.



Il mondo delle fintech può, infatti, supportare gli eCommerce italiani attraverso soluzioni ad hoc: attraverso alcune piattaforme fintech è possibile ricevere i fondi direttamente nella propria valuta, effettuare pagamenti multivaluta in tutto il mondo e inviare denaro a fornitori, dipendenti e partner commerciali in tempi molto rapidi, riducendo di molto la conseguente esposizione al rischio.

Mitigare il rischio di cambio

Come dicevamo, entrare in nuovi mercati richiede una strategia internazionale pronta a fronteggiare diversi rischi tra cui quelli valutari, inaspriti anche dall'attuale crisi geopolitica: i tassi di cambio sono attualmente molto instabili.

In primis per mitigare questo rischio bisogna tenere d'occhio attentamente le valute che vengono utilizzate dagli acquirenti per pagare.

È preferibile, infatti, riscuotere pagamenti in diversi Paesi e valute.



Così facendo avrai più controllo sul guadagno evitando di perdere troppo in cambio valuta.

In questo modo, anche in situazioni così incerte a livello economico come quella attuale, si potrà continuare a investire a livello internazionale e permettere ai prodotti locali di superare i confini, riducendo le incertezze sui profitti.

Marta Bonati, Country Manager di Ebury Italia