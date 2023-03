I 4 fattori per le applicazioni di successo in ambiente multi-cloud

Con una posta in gioco così alta, è fondamentale mettere gli sviluppatori nella posizione di fare ciò che meglio sanno fare, ovvero scrivere del buon codice.

Troppo spesso, tuttavia, alcune barriere impediscono che ciò avvenga.

Piattaforme e strumenti legacy "ingombranti" rallentano l'attività degli sviluppatori.

Per questo i CIO devono eliminare gli attriti dall'infrastruttura di sviluppo sottostante e creare un ambiente in cui i team possano concentrarsi a pieno sul raggiungimento dei propri obiettivi.

Questo può includere la creazione di flussi di lavoro agili e l'automatizzazione dei processi manuali, dei passaggi di consegne, del provisioning e persino delle riunioni e delle pratiche burocratiche.

L'adozione di una piattaforma di sviluppo cross-cloud in grado di programmi e i codici preferiti dagli sviluppatori, compresi i prodotti open-source preselezionati, aumenterà la velocità, migliorerà la DevEx liberando così l'innovazione.

Abbracciare la gestione unificata del cloud

Nonostante tutti i vantaggi degli ambienti di sviluppo multi-cloud, se non si è in grado di gestire facilmente il proprio patrimonio cloud, non se ne stanno sfruttando appieno i benefici.



Ad esempio, si potrebbero sottoutilizzare risorse di un determinato cloud provider, mentre si sta sfruttando al massimo quelle di un altro.

Inoltre, la mancanza di visibilità comporta un rischio maggiore.

Una strategia vincente per superare questo tipo di sfide consiste nello scegliere il miglior cloud provider per ogni applicazione, sia che si tratti di una piattaforma applicativa per gli sviluppatori, di un'applicazione di osservabilità per la gestione del rischio e di automazione per le operazioni.