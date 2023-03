A Milano la quarta edizione di Trusted & Digital Identity

Si analizzeranno le implicazioni infrastrutturali e verranno fatti confronti tra le diverse sperimentazioni in merito alla proposta sul portafoglio europeo di identità digitale; si parlerà delle evoluzioni del regolamento eIDAS dal punto di vista delle istituzioni italiane e delle aziende e degli strumenti per garantire la sicurezza con il passaggio ai bonifici istantanei.

Il dibattito tratterà inoltre dell'uso delle app consumer per lo scambio di dati sensibili in sanità per valutare, attraverso la voce degli esperti, se limitare o mettere in sicurezza.

L'evento rappresenta un'opportunità per scoprire come sfruttare al meglio strumenti di AI per la fraud detection e la fraud prevention; per ricevere suggerimenti al fine di garantire un access management rapido e sicuro a beni e servizi, attraverso l'impiego di SPID; per ricevere un aggiornamento dai più autorevoli relatori sugli sviluppi della strong authentication e sulle soluzioni per garantire la sicurezza dei pagamenti digitali.