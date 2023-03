Crisi bancaria: l'Europa non Ã¨ gli USA

La fuoriuscita dei depositi si è trasformata in un'alluvione e questo aggraverà la contrazione del credito, un processo già in atto ben prima dello scoppio dell'ultima crisi. Il credito alle imprese più piccole e, in generale, al settore commerciale immobiliare ne risentirà: è doloroso, ma fa parte del processo di trasmissione monetaria.

L'irrigidimento delle condizioni di credito implicherà che la Federal Reserve non dovrà probabilmente alzare i tassi ufficiali più di tanto.

Infatti, i mercati si aspettano forti tagli dei tassi prima della fine dell'anno e prevedono che inizino presto.

In Europa lo squilibrio normativo è assente e non si è verificato lo stesso deflusso di massa di depositi.

Le banche sono generalmente ben capitalizzate e molte banche europee stanno restituendo il capitale agli azionisti.

Sembra che Credit Suisse sia un caso isolato.



Lo stesso vale per le banche del Regno Unito e, sebbene le condizioni di credito si stiano restringendo in Europa, il ritmo è più graduale rispetto agli Stati Uniti.

I dati economici sono stati oscurati dalla crisi bancaria, ma i numeri più recenti sono stati forti.

Gli indici dei responsabili degli acquisti pubblicati per l'Europa e gli Stati Uniti mostrano un'impennata dell'attività dei servizi, sebbene il settore manifatturiero sia risultato più debole.

Il settore manifatturiero è importante per il mercato azionario, ma i servizi contano molto di più per l'economia generale e, in particolar modo, per l'occupazione.