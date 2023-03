MobilitÃ  a idrogeno: una visione strategica per creare la rete italiana di stazioni di rifornimento

Spicca la Germania, che ha registrato un +70%, seguita da Paesi Bassi e Svizzera.

A livello globale, i maggiori produttori di auto idrogeno sono Corea del Sud e Giappone.

In Italia, la mancanza di una rete di stazioni di rifornimento adeguata ha limitato fortemente la crescita del mercato.

Proprio per questo, all'interno dei 3,64 miliardi previsti per la filiera idrogeno nel PNRR, 530 milioni di euro sono dedicati a sostenere la costruzione di stazioni per il trasporto stradale (230 milioni, 40 stazioni) e ferroviario (300 milioni per 10 stazioni) entro il 2026.

In particolare, per il trasporto stradale pesante, come specificato nelle Linee Guida Preliminari della Strategia Italiana Idrogeno del MISE, l'obiettivo è rendere il 2% della flotta nazionale di camion a lungo raggio alimentato a idrogeno al 2030, spianando così la strada anche allo sviluppo della mobilità leggera a idrogeno.



Nel ferroviario, invece, l'idrogeno può supportare l'obiettivo di rendere indipendenti da combustibili fossili le linee non elettrificate (circa il 30%, 4.670 km).

Si tratta di target che richiedono investimenti pubblici, ma anche investimenti privati da parte delle aziende, che però subiscono troppe battute d'arresto a causa anche di regolamenti limitanti.

È evidente, dunque, la necessità di un quadro normativo abilitante che incoraggi le aziende a puntare sul settore.

Un complesso quadro normativo

Proprio a proposito del complesso quadro normativo, nel report, emerge l'importanza dell'Alternative fuel infrastructure regulation (AFIR) che la UE vuole implementare nell'ambito del pacchetto Fit For 55, che prevede target piuttosto sfidanti sulla distribuzione delle stazioni di rifornimento.

Tra queste, ad esempio, una distanza di 100 km tra una stazione e l'altra sui corridori strategici, che impone quindi all'Italia un'accelerazione, in confronto ad altri Paesi che possono vantare, invece, una rete già diffusa.



Un regolamento in via di sviluppo, i cui target saranno però vincolanti per i Paesi Membri.

Ad oggi, la normativa italiana è particolarmente stringente, a differenza di altri Paesi a cui l'Italia potrebbe allinearsi al fine di ottenere tempistiche autorizzative più brevi e far partire i progetti.

Rispetto a Paesi come la Germania, che ha sviluppato con una logica a perdita di mercato una rete di 100 stazioni di rifornimento idrogeno, l'Italia è dunque indietro.

Può, però, trasformare questa situazione di svantaggio e rincorsa degli obiettivi europei - che sarà obbligata a recepire - in un'opportunità.

Sarà necessario avere una strategia molto chiara per lo sviluppo delle infrastrutture che tenga conto di molti fattori, sfruttando la cornice dell'UE e abilitando così anche altri settori dove l'idrogeno risulta chiave per la decarbonizzazione.

Riassumendo quanto emerge dal report, H2IT propone di:



- Allineare e integrare la cornice normativa italiana con quella europea, ispirandosi alle best practice dei Paesi più all'avanguardia;

- Rivedere il decreto del 23 ottobre 2018, per rendere omogenea e chiara la normativa su tutto il territorio e sbloccare gli investimenti privati;

- Rivedere le disposizioni che riguardano le taglie delle stazioni di rifornimento, prevedendo anche stazioni modulari che permettano di adattarsi ad aumenti futuri della richiesta di idrogeno;

- Consentire sinergie tra il rifornimento autostradale e quello stradale/locale in una logica multipurpose e multifuel, inserendo il rifornimento di idrogeno all'interno di una stazione che offre più carburanti aggregando in un unico luogo più servizi;

- Posizionare strategicamente sul territorio nazionale le stazioni di rifornimento a idrogeno, tenendo conto sia dei corridoi strategici per l'economia italiana sia puntando prioritariamente sulle zone dove è più facile si sviluppi prima una condizione favorevole del mercato.



"La necessità di puntare anche sull'idrogeno, in modo complementare con le altre fonti alternative, è stata messa nero su bianco dalle istituzioni europee ed italiane", ha dichiarato Luigi Crema, Vice Presidente e Presidente del Comitato Scientifico di H2IT.

"La recente pubblicazione del bando sulle stazioni di rifornimento del PNRR da parte del MIT e la relativa assegnazione dei fondi per 36 stazioni è un passo fondamentale per sviluppare il primo nucleo di rete infrastrutturale, ma deve essere il primo di più passi inseriti in una cornice strategica.

Altrimenti, il rischio è, da una parte, quello di perdere ulteriore terreno dai Paesi che hanno già avviato questo percorso, dall'altra, di scoraggiare o vanificare gli investimenti delle aziende attive su questi progetti.

Il tavolo di lavoro che ha realizzato lo studio, composto da esperti provenienti dal mondo accademico e aziendale, è concorde nell'indicare come prioritario il sostegno alla realizzazione di un buon numero di stazioni di rifornimento entro il 2026, che facciano poi da volano per il raggiungimento degli obiettivi al 2030.



Per farlo, è necessario perseguire con convinzione la linea di investimenti, impostare una visione strategica che coinvolga anche gli attori della filiera e avviare un'opera di semplificazione del percorso autorizzativo e normativo in linea con lo spirito del PNRR.

Un percorso che darebbe anche un orizzonte certo agli investitori industriali e finanziari e concorrerebbe allo sviluppo e al consolidamento di una filiera italiana dell'idrogeno".