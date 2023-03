Fondamentale garantire la continuitÃ  operativa delle infrastrutture critiche

Infrastrutture spesso interconnesse tra loro per le quali, tuttavia, non è previsto un piano di prevenzione integrato, utile a porre le condizioni per rispondere in maniera sistemica agli eventi estremi.

"La priorità che dobbiamo darci - aggiunge Manfredini - è quella di sviluppare un sistema in grado di dare la stessa risposta efficiente e coesa sia che ci si trovi di fronte a una grande catastrofe, sia che ci si misuri con un grosso danno circoscritto.

Dobbiamo, ad esempio, essere in grado di prevenire la possibilità che un terremoto comprometta la funzionalità di un acquedotto di una grande città, ma anche saper come sopperire ai danni arrecati da una tempesta di fulmini ai tralicci elettrici di un piccolo comune montano.



Una sinergia ancora più forte tra pubblico e privato è la chiave per centrare l'obiettivo".