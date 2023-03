Monica Poggio (AHK Italien): Germania primo partner commerciale per l'Italia

Parliamo di energia, chimico-farmaceutico, agroalimentare, seguiti poi dai mezzi di trasporto, elettrotecnica-elettronica, il tessile, per citare i più evidenti.

A valore sono cresciuti in media più del 12% e a volume sono cresciuti tutti, rilevando una corrispondenza.

Abbiamo visto però un leggero calo nella siderurgia, determinato probabilmente da un calo della produzione in Germania per effetto dell'aumento del costo dell'energia e del reperimento dei materiali.

Quanto hanno impattato le difficoltà delle supply chain sull'economia tedesca?

L'impatto è stato come per tutti noi.

Già prima del conflitto russo-ucraino ricordo solo l'incidente nel canale di Suez e la pandemia.

Oggi si parla di "permacrisis", una crisi permanente.

Il ritmo di successione delle crisi, anche di natura diversa, e il rischio di episodi negativi, ha fatto sì che c'è un ripensamento delle supply chain: da offshoring si è passato a reshoring per arrivare a nearshoring.



Abbiamo visto tutti i vari modelli di shoring che si possono realizzare, e questo ha sicuramente impattato sulla gestione della supply chain.

Come si spiegano le differenze dei dati rilasciati da Istat e Destatis?

La differenza che di solito può esserci è determinata anche dai diversi criteri di riclassificazione, quindi è normale che ci sia, ma durante l'anno viene parzialmente riconciliata.

E' fisiologica rispetto alle differenze strutturali dell'analisi dei dati.

Principali variazioni a volumi e a valori.

In alcuni settori la crescita è maggiore a valore che a volume, complice anche l'inflazione.

Sarà da osservare se è una situazione contingente o se avrà un impatto anche nel prossimo anno.

Investimenti tedeschi in Italia: come sta andando?

Bene.

La Germania è il Paese numero uno come aziende straniere presenti in Italia e il terzo come investimenti.

Il nostro è un Paese importante per le imprese tedesche.

Lo testimoniano i dati di interscambio e i numeri della Camera di Commercio AHK Italien, con più di 700 aziende socie, una community complessiva di più di 2mila partner.

Siamo la camera di commercio bilaterale più grossa in Italia, con più di 100 anni di presenza.

Non per niente il Bel Paese è al sesto posto, davanti alla Francia, per gli interscambi commerciali con la Germania.

Prospettive per il 2023: ci sarà la recessione?

Vogliamo essere moderatamente ottimisti: la prospettiva di recessione c'è, bisognerà vedere in che termini, con che impatto, e come sarà modulata nel tempo.

Dipende da tanti fattori.

Quali sono i settori più a rischio di recessione?

I settori più impattati dal costo dell'energia, se non si troveranno soluzioni, anche in ottica green, e settori che non investiranno in transizione digitale.

Parliamo di tutti i comparti che non guarderanno all'innovazione in senso ampio, quindi agli obiettivi di sostenibilità, alla trasformazione digitale ed energetica, con un occhio al futuro.