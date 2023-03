Italia: buon numero di brevetti nel 2022, l'innovazione Ã¨ un driver

"Il continuo aumento delle domande di brevetto per le innovazioni verdi, l'energia pulita e le tecnologie per la generazione, distribuzione e immagazzinamento di energia elettrica indica una solida spinta all'innovazione", ha dichiarato il Presidente dell'EPO, António Campinos.

"La quarta rivoluzione industriale sta influenzando la nostra vita quotidiana e permea diversi settori, dai trasporti alla salute, come dimostrato dal forte aumento delle domande di brevetto per le tecnologie digitali e i semiconduttori".

Brevetti italiani: quali settori?

Il settore tecnologico dell'handling è diventato il primo in Italia per domande di brevetto, con 384 richieste depositate presso l'EPO nel 2022, superando il settore dei trasporti che ha registrato un calo del 8,8%.

L'Italia ha anche registrato un aumento del 9,6% di domande di brevetto per la tecnologia dei macchinari speciali e si è confermata al quinto posto nella classifica europea per settore tecnologico.