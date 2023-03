Il ruolo vitale dei microchip nell'economia globale

Microchip avanzati sono vitali anche per il settore della difesa.

"L'anno passato, l'industria dei microchip ha prodotto più transistor della quantità complessiva di tutti i beni prodotti da tutte le altre società, in tutti gli altri settori, dell'intera storia umana.

Non vi è niente altro che vi si avvicini," secondo Miller.

L'industria globale dei chip è stata storicamente molto ciclica, in funzione della sua dipendenza da personal computers (PC) e smartphone.

Con la loro proliferazione abbiamo visto la ciclicità cominciare a diminuire, accompagnata allo stesso tempo da un notevole aumento della redditività.



Alcune specifiche società di semiconduttori sono tra le più redditizie nel settore tecnologico globale, e una minore ciclicità potrebbe contribuire a rafforzare i rendimenti per gli investitori nel lungo termine.

Il processo di progettazione e produzione dei chip si sta biforcando

Il trend dell'industria a favore di un modello "fabless" (senza fabbricazione) implica che gli utenti di semiconduttori (ossia, Apple) si occupano della progettazione in funzione delle loro esigenze specifiche, esternalizzando invece la fabbricazione dell'hardware a fonderie di chip, la più grande delle quali è la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) di Taiwan.

Le società che gestiscono ampie infrastrutture per il cloud computing stanno anche passando sempre più a costruire i propri chip: tra queste Amazon, Microsoft e Google.



Il vantaggio a tale riguardo è che i circuiti integrati per le loro applicazioni (chip progettati su misura) sono perfezionati al massimo per i loro centri dati, e ciò porta a una riduzione dei costi.

Intel, che ha storicamente progettato i propri chip, si è lasciata sfuggire alcuni cambiamenti chiave nel settore.

È famosa la storia di come Intel avesse snobbato a suo tempo la richiesta del co-fondatore di Apple Steve Jobs di produrre chip progettati da Apple per il suo primo iPhone.

Il potenziale per rendere i chip più piccoli si sta riducendo a sua volta

I transistor, già misurati in miliardesimi di metro, sono stati ridotti alle dimensioni di molecole di virus e DNA.

L'applicazione della legge di Moore - secondo cui il numero dei transistor sui microchip raddoppia ogni due anni - è diventata più difficile, e le società sono obbligate a diventare più creative per aumentare l'efficienza dei chip.



La domanda dei clienti per nuovi utilizzi e capacità è il propulsore di questo processo.

Prevediamo che i progressi derivanti da una progettazione di chip creativa saranno maggiori rispetto a una riduzione costante delle dimensioni.

Un elemento chiave che l'industria deve considerare è come confezionare i chip in modo da organizzarli e assemblarli in modi nuovi e innovativi.

La concorrenza sottostante oggi è ampiamente strutturata in funzione di una supply chain differenziata globale

Gli Stati Uniti sono specializzati nella progettazione di chip e nella fabbricazione di alcune macchine utensili.

Il Giappone è decisamente esperto nella produzione di prodotti chimici ultra-purificati utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori.

I Paesi Bassi producono le macchine litografiche più all'avanguardia, e Taiwan non ha concorrenti nella fabbricazione dei chip per processori più avanzati.



Una singola società, TSMC, produce il 90% dei chip per processori più avanzati del mondo.

I fabbricanti di chip cinesi si affidano ad attrezzature per la produzione importate dagli Stati Uniti e dai Paesi Bassi.

È per questo motivo che la Cina è rimasta vulnerabile a restrizioni delle importazioni del tipo di quelle imposte nell'ottobre scorso.

I chip sono importanti per l'economia cinese, che consuma circa il 25% di tutti i chip prodotti nel mondo, ma di cui solo l'8% circa è prodotto in Cina.

È da notare come la spesa per le importazioni di chip della Cina sia equivalente a quella per le importazioni di petrolio.

Gli Stati Uniti sono fermamente intenzionati a mantenere la propria leadership nei semiconduttori

Il primo obiettivo del governo statunitense è mantenere la leadership nella ricerca e la progettazione avanzata di chip.



Il 20% circa del CHIPS Act è dedicato alla ricerca.

Mira, inoltre, ad avere la più avanzata produzione di processori a livello nazionale.

Attualmente, solo tre aziende al mondo possono produrre i semiconduttori logici più avanzati: Samsung (Corea del Sud), TSMC (Taiwan) e Intel (Stati Uniti).

La spinta del governo statunitense per una rilocalizzazione della fabbricazione è accompagnata da costi iniziali elevati e una complessità che forse è seconda solo allo sviluppo di reattori nucleari.

Stephen Dover, Head of Franklin Templeton Institute