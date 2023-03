La diversificazione delle distribuzioni cloud rende la gestione dei dati sempre piÃ¹ complessa

"Ciò che si evince è che in futuro verranno create centinaia di milioni di applicazioni che a loro volta genereranno un volume di dati epocale ed entrambi andranno gestiti tra l'edge, i diversi cloud e il cuore dell'infrastruttura.

Quello che i nostri clienti ci chiedono è un modello operativo per il cloud che li aiutino a creare, gestire, utilizzare e governare un multicloud ibrido, supportando tutti i tipi di applicazioni, oggi e in futuro, una sfida importante che Nutanix è in grado di cogliere e vincere".

I principali dati dello studio ECI

a) La maggior parte delle aziende utilizza più di un tipo di infrastruttura IT e quasi tutte concordano sul fatto che l'ideale sarebbe disporre di un'unica piattaforma per gestirle tutte. Quasi tre quarti degli intervistati per il report ECI in Italia (72%) dichiarano di utilizzare più di un'infrastruttura IT, sia che si tratti di un mix di cloud privati e pubblici, di più cloud pubblici o di un datacenter on premise insieme a un datacenter in hosting.



Questo dato si confronta con il 60% di tutte le aziende intervistate a livello globale.

L'area di maggiore crescita in Italia è l'infrastruttura multicloud ibrida (infrastruttura cloud privata abbinata a più di un cloud pubblico); gli intervistati prevedono di triplicare l'uso di questo modello entro il 2026.

Inoltre, nello stesso periodo, intendono più che raddoppiare l'uso del cloud ibrido (cloud privato più un singolo cloud pubblico), mentre diminuisce drasticamente l'uso misto di infrastrutture datacenter on premise e in hosting.

Tuttavia, questo comporta delle sfide e il 96% (94% a livello globale) dichiara che trarrebbe vantaggio dall'avere un unico luogo per gestire applicazioni e dati in ambienti diversi.

b) Le considerazioni sulla sicurezza e sulla gestione dei dati guidano le scelte dell'infrastruttura IT. I dati influenzano le decisioni delle aziende inerenti l'infrastruttura con la sicurezza, la protezione, il ripristino e la sovranità dei dati in cima all'elenco dei fattori chiave.



Tuttavia, la visibilità è una sfida crescente.

Sebbene il 92% degli intervistati italiani (94% a livello globale) sia d'accordo sulla sua importanza, solo il 35% (il 40% a livello globale) dichiara di avere visibilità completa su dove risiedono i propri dati.

c) Il controllo dei costi del cloud è una delle principali sfide per la gestione dell'IT. L'84% (85% a livello globale) degli interpellati in Italia ritiene che i costi del cloud siano una sfida impegnativa per la gestione dell'IT e più di un terzo (34% in linea con il dato globale) la considera una sfida "significativa".

In particolare, la migrazione delle applicazioni tra i cloud è attualmente un punto dolente per le aziende, con il 67% degli intervistati italiani (86% a livello globale) che concorda sul fatto che spostare le applicazioni tra gli ambienti può essere un compito complesso e costoso.

Inoltre, il 40% degli intervistati (46% a livello globale) prevede di riportare alcune applicazioni nei datacenter on premise per ridurre i costi del cloud nel prossimo anno.



d) Quasi tutti gli intervistati italiani (in linea con il dato globale) hanno iniziato a utilizzare l'orchestrazione open source Kubernetes, tuttavia, il 45% cita la progettazione e la configurazione dell'infrastruttura, dello storage e dei servizi di database sottostanti, come una delle principali sfide che continuano ad affrontare nelle loro implementazioni di Kubernetes.

e) La sostenibilità ora è una priorità IT.

L'89% degli intervistati italiani (92% il dato globale) concorda sul fatto che la sostenibilità è più importante per la loro azienda rispetto a un anno fa.

Questo cambiamento di priorità è dovuto per il 47% (63% il dato globale) alle iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG) implementate dall'azienda, per il 48% (59% il dato globale) ai problemi legati alla supply chain e per il 47% (48% il dato globale) alle decisioni di acquisto dei clienti.