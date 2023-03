Aree privacy, salute, identitÃ  e realtÃ  minacciate dalla tecnologia

Per rispondere a questa domanda, lo studio si concentra sulle quattro aree maggiormente minacciate dalla tecnologia: privacy, salute, identità e realtà.

Aree in cui si concentrano sempre più le conversazioni tecnologiche di oggi, come confermato dai dati di ascolto sociale di NetBase Quid.

Più che un punto di osservazione, lo studio delinea chiare opportunità per le aziende per entrare dalla parte giusta della storia della tecnologia.

Alcuni degli argomenti trattati includono:



Nutrizione digitale: una conversazione con AeBeZe Labs sul motivo per cui dobbiamo trattare la nostra "assunzione di tecnologia" in modo simile alla nostra assunzione di cibo. AeBeZe Labs ha creato una gamma di strumenti per aiutare le persone a comprendere e migliorare la propria dieta digitale, tra cui una tabella nutrizionale digitale e un'app Rise che consente di sfogliare i contenuti in base all'umore.

Il fondatore di AeBeZe, Michael Moskowitz, crede che le etichette nutrizionali digitali alla fine saranno comuni quanto le etichette caloriche sui menu.

La frontiera emotiva: uno sguardo su come la tecnologia di riconoscimento delle emozioni sta alterando il nostro mondo.

Dai dispositivi indossabili per la previsione dell'umore alla sorveglianza del riconoscimento delle emozioni: i nostri sentimenti (un tempo privati) ??vengono monitorati, previsti e sfruttati in modi completamente nuovi.



Ed è solo l'inizio.

Secondo Allied Market Research, il mercato del rilevamento e del riconoscimento delle emozioni dovrebbe raggiungere l'enorme cifra di 103 miliardi di dollari entro il 2030.

Ma cosa succede quando la tecnologia invade proprio ciò che ci rende umani, la risorsa più ambita di tutte?

Creatività artificiale: un'esplorazione di come l'AI possa migliorare la creatività umana, non sostituirla.

Passi da gigante nella progressione e nella disponibilità dei modelli di intelligenza artificiale stanno guidando il passaggio da applicazioni puramente logiche e orientate alle attività a risultati più artistici, prima impossibili, sfidando le nostre idee di creatività "reale".

Ma mentre gran parte del mondo sta resistendo al ruolo in continua espansione dell'AI, TBWA lo accoglie favorevolmente.

Come morire digitalmente: perché proteggere le tue risorse digitali sarà la prossima grande cosa da fare nella pianificazione del fine vita.

Secondo la ricerca di Backslash, il 52% delle persone è preoccupato per chi avrà accesso alle proprie risorse e account digitali quando morirà, ma solo il 33% delle persone ha effettivamente fatto qualcosa al riguardo.



È ora che l'aldilà digitale si inserisca nell'agenda tecnologica.

"Con questo studio vogliamo stimolare una riflessione sulla inestricabile relazione tra umani e tecnologia anche in Italia, un paese dove ci si polarizza sulla polemica di giornata, spesso senza la pazienza che serve per guardare oltre", spiega Michael Arpini, Chief Strategy Officer TBWAItalia (nella foto).

"E vogliamo farlo, come sempre, partendo da come questa relazione cambia il nostro scenario culturale, da come si modificano le sensibilità delle persone e, in ultima istanza, come questa relazione sta rimettendo in discussione la nostra concezione di progresso".

"Ogni azienda oggi è un'azienda tecnologica, non si tratta di affidare l'onere a un singolo settore.

Ogni azienda avrà un ruolo da svolgere nel riequilibrare il nostro rapporto con la tecnologia e bisogna iniziare con la creazione di esperienze digitali che arricchiscono invece di sfruttare", conlude Alyson Stevens, Head of Connected Intelligence di TBWAWorldwide.