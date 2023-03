Intelligenza artificiale: un mercato in crescita ma i lavoratori sono preoccupati

In questo scenario di preoccupazione globale, i timori dei lavoratori sembrano trovare fondamento nell'indagine dell'Unicusano: per l'ateneo telematico, infatti, fra poco meno di sette anni l'automazione del lavoro sarà responsabile della perdita di circa 73 milioni di posti di lavoro negli Stati e di 15 milioni in Europa.

Nonostante le perplessità a livello etico-comportamentale e sociale, il sentiment nei confronti delle AI è comunque positivo, tanto che il 60% delle persone sostiene che l'intelligenza artificiale migliorerà la vita in alcuni ambiti come l'istruzione, l'intrattenimento, l'apprendimento, lo shopping, i trasporti, l'ambiente.

A sorprendere è invece l'automotive, da sempre molto attenta allo sviluppo tecnologico, alla ricerca di nuove soluzioni e alla "naturale" inclinazione a esplorare nuove possibilità.

In questo caso non ha ancora sfruttato le potenzialità AI soprattutto perché la legge non consente la sperimentazione di veicoli a guida automatica con automazione maggiore della classificazione SAE 2 (veicoli a "guida cooperativa", con sistemi di ausilio alla guida).



Eppure i campi di applicazione sono davvero tanti: monitoraggio delle condizioni stradali, nessun intervento umano, abilità predittive, possibilità di conversare con sistemi di IOT incorporati per esempio nei semafori o nella carreggiata, riduzione degli incidenti stradali (il 94% sono oggi dovuti a errori umani).