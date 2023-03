Come ottenere dati di valore grazie alla Data Science

Raggiungere un alto grado di efficienza è oggi ancor più una priorità, indipendentemente dal settore in cui si opera: essere in grado di comprendere e anticipare fenomeni complessi, rappresenta un elemento chiave per raggiungere i propri obiettivi e affidarsi alle competenze di Data Scientist è oggi un must.

Per questo la Data Science è una scienza trasversale che può essere declinata in numerosi ambiti e casi d'uso, dal settore manifatturiero a quello medicale, dal mondo della ricerca scientifica a quello della cybersecurity, dal marketing digitale sino all'aerospace.



Sarà quindi sempre più importante che formazione e aggiornamento costante delle competenze continuino a essere al centro dell'attenzione di organizzazioni e collaboratori per restare al passo con l'innovazione e non perdere rilevanti opportunità di successo.

Come sottolineato nel corso del World Economic Forum, nei prossimi tre anni evoluzione tecnologica e automazione creeranno 97 milioni di nuovi posti di lavoro, causandone contemporaneamente la perdita di 85 milioni.

La digitalizzazione è un'occasione di crescita e una fonte di stimoli che non deve intimidire qualunque tipo di organizzazione, bensì incoraggiarle a investire sia su competenze interne che sull'acquisizione di risorse sempre più preparate, oltre che sulla disponibilità crescente di tecnologie disruptive quali l'AI.

In ogni caso è fondamentale comprendere quanto il dato in sé non sia affatto un punto di partenza, ma il risultato di un processo lungo e articolato.



Scopo primario della Data Science è rendere utilizzabili i dati disponibili - raccolti in tempo reale o collezionati in momenti diversi - trasformandoli in informazioni.

Eliminando ridondanze e incongruità e studiando le prime correlazioni, il lavoro dei data scientist potrà essere più efficace, produttivo e vantaggioso per l'organizzazione.

Mauro Losciale, Data Engineer di E4 Computer Engineering