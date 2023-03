Cybersecurity: proteggere le persone per combattere il rischio sistemico

Le conseguenze sono molteplici, dall'interruzione del servizio, alla perdita di dati, danni al brand fino a multe multimilionarie.

Un solo anello della catena spezzato può esporre l'azienda a queste ripercussioni e molto altro ancora.

L'impatto crescente del rischio sistemico

Il concetto di rischio sistemico non è nuovo ma, con la crescente dipendenza da sistemi digitali, connessi e a più livelli, la sua portata sta aumentando drasticamente.

Di conseguenza, sono numerosi gli esempi di un singolo errore che mette in pericolo aziende, servizi e persino vite umane.



Un esempio di rilievo è stato il caso SolarWinds, iniziato come un'iniezione di codice maligno all'interno di un'organizzazione privata che si è poi rapidamente diffuso fino ad avere un impatto sui servizi di dipartimenti governativi e aziende Fortune 500.

Poco dopo, è diventato un vero e proprio incidente internazionale, con il governo statunitense che ha imposto sanzioni alla Russia.

Inoltre, i membri del Consiglio di Amministrazione - attuali e passati - dell'azienda accusata di non aver compreso appieno il proprio livello di esposizione al rischio sistemico - stanno ancora oggi affrontando conseguenze legali e normative.

Questo incidente evidenzia il ruolo centrale delle persone come rischio sistemico.

Con oltre il 90% degli eventi informatici che richiedono un'interazione umana, può bastare un solo clic per scatenare problemi che superano di gran lunga la portata di un'organizzazione. Quando la posta in gioco è così alta, è essenziale che gli utenti siano preparati per gestire una tale responsabilità.

Il principale fattore di rischio: le persone

Le persone sono il fattore di pericolo numero uno quando si parla di rischio sistemico, che si trovino all'interno dell'organizzazione o presso terzi nella catena di fornitura.



Basta un insider malintenzionato o altra minaccia interna, un clic errato o una password riutilizzata per dare il via all'effetto domino.

Perciò, prima di tutto, è necessaria visibilità totale su chi accede ai dati, quando, dove e come.

Meglio si conoscono le persone e le loro attività, maggiori sono le protezioni che si possono mettere in atto per aiutarle a difendere l'organizzazione.

Sebbene limitazioni perimetrali e sistemi di filtering siano fondamentali, le difese devono andare oltre.

Spetta ai team di sicurezza educare i dipendenti sul loro ruolo nella protezione dei dati aziendali e sul rischio più ampio della loro esposizione

Creando una cultura della consapevolezza informatica in tutta la supply chain, è possibile modificare i comportamenti che aprono la porta agli attori delle minacce, da ovunque provengano.

Ciò significa fornire una formazione alla security awareness adattabile, continua e completa, mirata agli utenti che ne hanno più bisogno.



Non si tratta più di una questione che riguarda solo il team IT.

Le organizzazioni hanno ora il dovere civico, e forse anche morale, di minimizzare e ridurre i pericoli dove possibile, valutando in modo proattivo al rischio sistemico.

Chi non lo facesse, potrebbe presto andare incontro a conseguenze che vanno ben oltre i limiti della sala riunioni

Lucia Milica, Global Resident CISO, Proofpoint